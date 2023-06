Face à la crise du logement, les notaires montent au créneau

Les Notaires de France ne comptent pas être laissés-pour-compte dans les débats autour du logement. Alors que leur 119e Congrès est organisé en septembre prochain, les officiers ministériels présentent en avant-première des propositions majoritairement structurelles sur le sujet. Selon l’association, elles permettraient de «supprimer certains points de blocage identifiés afin de développer l’offre de logement, favoriser l’accès au logement locatif ou en propriété et pérenniser ce dernier».

Dans le but de développer l’offre de logement, les notaires suggèrent de faciliter dans un premier temps la délivrance des permis de construire par l’amélioration de la concertation locale dans le but d’en limiter les recours. En parallèle, ils proposent de faire évoluer les anciens cahiers des charges, considérés comme «inadaptés» et qui font obstacle à la réalisation de logement nouveau. «Pour lever cet obstacle, il sera proposé de permettre aux maires, à la demande d’un coloti, la mise en concordance obligatoire d’un ancien cahier des charges avec les règles locales d’urbanisme dans le cas de la réalisation d’une opération de logements présentant un caractère d’utilité publique», peut-on lire dans la note.

Ressusciter la demande de logement

Avec une offre de logement plus large, il convient, pour eux, de repenser les aspects fiscaux et civils de la location de logement. Ainsi, pour développer l’accession au logement, ils proposent de créer un statut du bailleur privé. «Ce principe doit être valable pour les logements meublés comme nus et le choix de l’investisseur pour meubler ne doit plus être guidé par des critères exclusivement fiscaux. Ce statut fiscal du bailleur privé devra permettre au bailleur d’un logement nu ou meublé qui le souhaite de bénéficier d’un statut «d’investisseur immobilier» traité comme un professionnel, au titre de la taxation des revenus et de la plus-value, une réflexion devant en outre être menée au titre de l’IFI pour que cet impôt ne remette pas en cause une rentabilité raisonnable du logement loué».

Selon eux, ce statut devrait également permettre aux bailleurs privés de jouir d’une réduction d’impôt en cas de location sociale, intermédiaire ou d’intermédiaire locative.

En parallèle, le Congrès propose de maintenir – lors des reventes successives – les décotes consenties à l’acquéreur initial en cas d’accession aidée au logement. Cela passera par l’instauration d’un mécanisme général selon lequel les décotes opérées lors de la mise du logement sur le marché resteront obligatoirement pérennes de manière solidaire au bénéfice de tous les accédants initiaux et futurs.

La vente en viager dans le viseur

Dans un troisième axe, les notaires évoquent la pérennisation du logement. Ils avancent l’idée d’élargir au cadre familial la vente en viager et le prêt viager hypothécaire. Cela pourrait permettre, selon leurs dires, d’octroyer des liquidités aux personnes âgées propriétaires de leur logement. Ainsi, ils souhaiteraient transformer la présomption irréfragable de donation en présomption simple, permettant ainsi à l’acquéreur de rapporter la preuve de la sincérité des paiements et suggèrent la création d’un prêt viager hypothécaire familial.

Jusqu’à aujourd’hui, la vente de nue-propriété ou une vente moyennant rente viagère consenties à un héritier présomptif sont automatiquement suspectées de dissimuler une donation, et requalifiées comme telles, même si l’acheteur apporte la preuve de la sincérité du paiement de la rente ou du prix. Seule l’intervention de tous les autres héritiers présomptifs peut écarter cette présomption irréfragable. De son côté, la règlementation du prêt viager hypothécaire est récente. «Mais, par excès de prudence, le législateur l’a réservé aux professionnels du crédit».