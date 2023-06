Eres Gestion risque 500.000 euros d’amende pour l’opacité de ses frais

La facture pourrait être salée. La Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a auditionné jeudi 22 juin Eres Gestion, société pour laquelle le Collège de l’AMF a requis 500.000 euros d’amende et un avertissement. La décision de la commission sera connue dans quelques semaines.

Le gendarme financier reproche au spécialiste de l’épargne salariale des «procédures lacunaires et imprécises» à propos de la communication des frais afférents aux produits souscrits. Dans le cadre de la distribution de ses solutions, deux types de frais sont rétrocédés par Eres Gestion à ses distributeurs : des commissions de souscription, aussi appelées droit d’entrée, et des frais de gestion. Or, le contrôle effectué entre janvier 2018 et septembre 2021 par les services de l’AMF a révélé que les informations communiquées «ne distinguaient pas les différentes rémunérations allouées aux différents distributeurs selon le circuit de distribution employé».

Précisions sur les rétrocessions incomplètes

Dans d’autres situations, ces informations ne sont pas communiquées au salarié. Pour sa défense, Eres Gestion affirme que les conventions de gestion financière sont conclues entre Eres Gestion et ses sociétés clientes, charge à ces sociétés de transmettre les informations relatives aux frais de gestion à leurs salariés. Un argument rejeté par l’AMF. «Il résulte de notre contrôle que les salariés porteurs n’ont pas été informés en temps utile de manière complète, exacte et compréhensible sur le montant et le mode de calcul des rétrocessions versées aux distributeurs. Or la législation en vigueur dispose que l’obligation d’information pèse sur la société de gestion, et uniquement sur elle, et ne prévoit pas d’aménagement en matière d’épargne salariale», souligne la rapporteuse de la commission des sanctions.

«Le secteur de l’épargne salariale ne mérite pas de voir appliquer un traitement allégé ou différencié en termes d’obligations professionnelles pesant sur les sociétés de gestion, bien au contraire», renchérit la représente du collège de l’AMF. Par ailleurs, l’AMF reproche à Eres Gestion un manque de «précision et d’analyse», concernant la sélection d’investissements proposés aux clients.

Spécialisé dans l'épargne salariale, retraite et l’actionnariat salarial, Eres Gestion gérait 140 fonds et Sicav fin 2022, pour des encours de 3,5 milliards d’euros. Elle compte 22.000 entreprises clientes pour 200.000 salariés bénéficiaires.

