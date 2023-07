Avec l’IA, Bercy redéfinit ses missions

Avec des recettes en augmentation (451 milliards d’euros d’impôts, soit +12 % par rapport à l’année 2021), Bercy dresse un bilan satisfaisant de l’année 2022. Mais la direction générale des Finances publiques (DGFiP), ne se limite pas à son rôle de collecteur d’impôt. Expérience utilisateur, offre usagers : autant de concepts qui font leur chemin au sein de l’administration fiscale et qui la conduisent à innover.

Miser sur le numérique …

En 2022, 40 millions de contribuables ont créé leur espace personnel sur le site de Bercy, qui a cumulé 262 millions de visites. « Deuxième plus grand système d’information de l’Etat, nos acteurs numériques et informatiques saisissent les opportunités qu’offrent l’intelligence artificielle ou le partage des données pour provoquer davantage de projets innovants au bénéfice de tous », analyse Jérôme Fournel, directeur général des Finances publiques. Afin d’accélérer sa transformation numérique, Bercy s’est doté début 2021 d’une délégation à la transformation numérique (DTNum), qui pilote la transformation numérique de l’administration fiscale en se centrant sur l’expérience utilisateur. De nouveaux services sont ouverts comme la déclaration en ligne des cessions de droits sociaux, la recherche des successions vacantes ou encore la réalisation en ligne de déclarations foncières grâce au parcours déclaratif intégré dans le service « Gérer mes biens immobiliers ».

… et l’intelligence artificielle

Bercy n’hésite plus à recourir aux techniques de l’intelligence artificielle (IA) pour augmenter l’efficacité de son contrôle comme pour améliorer le service rendu aux usagers. Dans une démarche de prévention, elles permettent de repérer en amont collectivités publiques et entreprises en difficulté. Ce dispositif baptisé « Signaux faibles » facilite le ciblage des actions à mener pour aider ces acteurs avant qu’ils ne se trouvent dans une situation critique. Bercy recourt également de façon croissante au datamining pour le ciblage du contrôle fiscal (plus d’un contrôle sur deux est issu des opérations de datamining en 2022). L’enrichissement de son lac de données initié en 2021 devrait en outre permettre aux équipes de mieux exploiter et croiser les données issues des différentes applications informatiques de Bercy. Enfin, grâce à l’IA, Bercy construit des dispositifs de contrôle fiscal dédiés comme le programme Foncier innovant qui permet, en exploitant des prises de vue, de repérer les éléments bâtis non déclarés.

« Pour répondre aux besoins des usagers, la DGFiP développe depuis plusieurs années une offre diversifiée qui permet, à chacun, en fonction de sa situation de trouver des réponses », rappelle Jérôme Fournel. Pour ce faire, la DGFiP se réorganise et crée de nouvelles offres, telle la création de services contacts dédiés aux professionnels comme aux particuliers. Bercy cherche également à faire évoluer sa relation avec les contribuables. En 2022, un nombre croissant de petites et moyennes entreprises ont eu recours à ses services d’accompagnement fiscal personnalisé. Près de 1.400 entreprises ont ainsi été accompagnées, soit presque 500 de plus qu’en 2021, dans le cadre de la relation de confiance qui concerne les plus grandes entreprises. Au total, 66 partenariats et 72 protocoles ont été conclus avec des groupes. Une mini-révolution culturelle pour Bercy.