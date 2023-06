Affaires Artistophil et Heriteor : les poursuites collectives contre les banques jugées irrecevables

Nouveau rebondissement dans le feuilleton Aristophil et Heriteor. Par une décision du 28 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a estimé que les poursuites collectives lancées par quelques clients d’Aristophil et d’Heriteor contre leurs banques, accusées d’avoir manqué à leur devoir de vigilance, étaient irrecevables.

Le tribunal a ainsi estimé que le préjudice contesté par les demandeurs constituait une fraction “personnelle” du préjudice subi par l’ensemble des créanciers, indistinctement et collectivement. « Or l’action en réparation d’un tel préjudice collectif relève de la seule action du liquidateur », a affirmé la juridiction. Dès lors, la juridiction a estimé que les demandeurs n’avaient la qualité à agir en justice, dans le cadre d’une poursuite collective, contre ces banques.

“Lorsqu’une société est en liquidation judiciaire, seul le liquidateur, qui représente la société, a qualité pour agir pour l’ensemble des créanciers, au nom de la société. Un créancier ne peut donc pas agir individuellement pour solliciter la réparation d’un préjudice collectif. Il pourrait agir en son nom, mais il faut qu’il démontre qu’il subit un préjudice distinct des autres créanciers», explique Fanny Desclozeaux, associée au sein du Cabinet Carlara (Carbonnier-Lamaze-Rasle), et avocate des banques.

Dans ces deux affaires, des épargnants avaient investi dans des manuscrits ou des timbres anciens, via respectivement les sociétés Artistophil et Heriteor . Dans le cadre de l’affaire Aristophil, les manuscrits étaient conservés durant cinq ans par la société, qui se chargeait de les promouvoir et de faire grimper leur côte, faisant miroiter aux investisseurs des rendements mirobolants de 8% par an. Créée en 1990, Aristophil a connu d’importantes difficultés financières, qui ont conduit à sa liquidation judiciaire prononcée en 2015.