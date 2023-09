Et c’est reparti pour un tour ? Dans un entretien au journal Le Parisien mardi 26 septembre, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire s’est dit «très favorable» à un report de l’interdiction de location des passoires thermiques. La loi Climat et résilience interdit progressivement la mise en location des logements classés F et G au niveau de leur diagnostic de performance énergétique (DPE). Adopté an août 2021, le calendrier a toujours été vivement critiqué par les professionnels de l’immobilier et les bailleurs privés. Il se retrouve à présent conjugué à une crise du logement qui s’enlise et les difficultés de financement des ménages.

Bruno Le Maire s’est dit «contre toute écologie punitive», «pour une écologie pragmatique et incitative», et surtout prêt à rouvrir le débat sur le calendrier et la pertinence du DPE avec le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. «Mais mon objectif reste le même, nous devons être la première économie européenne décarbonée en 2040», a-t-il tout de même précisé.