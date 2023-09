L’immobilier vers un record historique… à la baisse

Au fil des mois, les prévisions s’affinent...Et s’aggravent. Alors qu’en juin dernier la Fnaim prévoyait déjà une année sinistrée pour le marché immobilier avec 950.000 ventes anticipées pour la fin d’année, elle n’en prévoir désormais plus que 900.000"

Dans son bulletin mensuel de septembre, la Fédération nationale des agents immobiliers brosse un portrait alarmant de la situation. Elle prévoit que les ventes devraient connaitre une chute historique de 20% sur un an, pour s’établir à 900.000. «Le nombre de transactions redescendrait donc en-dessous des niveaux « pré-covid », et reviendrait 6 ans en arrière. Surtout, il s’agirait de la plus forte baisse des ventes sur un an jamais observée depuis plus de 50 ans», écrit-elle. Au premier semestre, les ventes ont baissé de 21% par rapport à la même période l’année dernière.

Les prix eux s’inscrivent en légère baisse : -2% au premier semestre. «Cette baisse concerne toutes les zones, à l’exception des stations balnéaires qui résistent encore (+0,9% sur 6 mois). Paris (-3% sur 6 mois) et sa périphérie (-2,7%) sont les plus touchées. D’autres grandes villes connaissent des baisses de prix significatives : Lyon (-4,2% sur 6 mois), Nantes (-4,1%), Rennes (-3,1%), tandis que les prix sont quasi stables à Toulouse (en baisse de… 0,07%)», précise la Fnaim. Elle estime qu’ils devraient replier de 4% d’ici à fin 2023.