Les sénateurs chargent les politiques publiques en matière de rénovation énergétique

«En chantier». Tel est le constat de la commission d’enquête sénatoriale sur les politiques publiques en matière de rénovation énergétique des logements, constituée mi-janvier 2023 à la demande du groupe écologiste - solidarité et territoires.

Le document, long de près de 250 pages, est le fruit d’un travail de longue haleine : 21 réunions, plus de 66 heures d’auditions et 174 personnes entendues. Présenté début juillet, il est peu clément envers les mesures et dispositifs mis en place jusqu’à présent.

Manque de constance, d’ambition, objectifs irréalistes voire «incantatoires»…Le rapporteur Guillaume Gontard (Isère ; groupe écologiste, solidarité et territoires) et la sénatrice Dominique Estrosi-Sassone (Alpes-Maritimes ; Les Républicains), présidente de la commission, n’y sont pas allés par quatre chemins pour égratigner les décisions prises par les gouvernements successifs depuis 12 ans, date des premières politiques publiques sur la rénovation énergétique du parc immobilier. Des critiques sévères et précises accompagnées de quelques 23 propositions destinées à se retrouver tôt ou tard dans un véhicule législatif. Dominique Estrosi-Sassone est d’ailleurs revenue sur la suite du rapport dans le dernier numéro de Actifs de juillet.

Des outils complexes et un manque de visibilité

Le changement, c’est tout le temps ! A force de vouloir imprimer leur marque, les gouvernements successifs n’ont cessé de changer les règles relatives à la rénovation énergétique des logements, notamment celles encadrant les dispositifs d’aide.

«Le service d’accompagnement des particuliers à la rénovation a changé cinq fois de nom et deux fois de mode de financement dans les années récentes !» s’indignent les sénateurs. Ils citent également l’abandon du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) et la création de MaPrimeRénov’ tournée vers les ménages modestes, même si la réforme a été in fine positive. Le cas de cette dernière est d’ailleurs emblématique. Elle est l’aide la plus utilisée par les ménages pour rénover leurs logements et dispose d’un budget conséquent : 2,5 milliards cette année qui seront portés à 4 milliards en 2024. Une hausse «sans précédent», comme l’a souligné la Première ministre Elisabeth Borne mercredi 12 juillet lors de l’annonce de cette augmentation pendant le Conseil national de la transition énergétique. Malgré ce budget conséquent, MaPrimeRénov’, qui a déjà bénéficié à 1,5 million de ménages depuis ses débuts en 2020, ne cesse d’être critiquée pour sa complexité d’obtention. Auditionnée en avril dernier par les sénateurs dans le cadre de cette commission d’enquête, la Défenseur des droits Claire Hédon a mené une nouvelle charge contre le dispositif, après celle d’un premier rapport publié en octobre 2020. Délais de traitements trop longs, défaut d’informations, absence de réponse, nombreux dysfonctionnements techniques, dématérialisation complète du processus de demande…La liste de reproches est longue.

Autant de complexité de nature à décourager les ménages de se lancer dans des travaux, alors même que l’horloge tourne. Car si «tous les anciens ministres auditionnés ont convenu que l’instabilité et la complexité des mesures ont créé un manque de visibilité», dixit Dominique Estrosi-Sassone, la loi Climat & résilience, votée en 2021, aligne tous les acteurs sur le même calendrier.

Les oubliés des politiques publiques

Au-delà de leur inconstance, les politiques publiques ont aussi quelques trous dans la raquette. Guillaume Gontard en a notamment relevé deux, à commencer par les priorités des rénovations. Qu’elles soient par gestes ou globales, il souligne que la majorité est tournée vers le confort thermique d’hiver, au détriment de celui d’été. Or, rappelle-t-il, «l’enjeu est important puisque nous devons nous préparer à des pics de chaleur importants dans les prochaines décennies». Il avance que des mesures effectuées dans des appartements relevaient une température à plus de 38 degrés, alors même que des solutions existent, comme les persiennes, la peinture des toits en blanc…

Autre oublié des politiques publiques : le bâti ancien, ces immeubles datant d’avant 1948 dont les spécificités sont mal cernées et dont les rénovations peuvent vite se révéler compliquées. Raisons pour lesquelles les sénateurs préconisent un retour à l’ancienne méthode du diagnostic de performance énergétique (DPE), sur facture (voir ci-dessous).

Massification des rénovations partielles

Malgré leurs revers, les politiques publiques fonctionnement, partiellement du moins. La commission d’enquête a bien relevé une augmentation des rénovations, mais essentiellement par gestes et non globales.

Selon l’Observatoire national de la rénovation énergétique, 2,1 millions de logements ont bénéficié d’au moins une des quatre principales aides à la rénovation énergétique en 2020, tels que le crédit d’impôt transition énergétique (CITE), MaPrimeRénov’, les Certificats d’économie d’énergie ou bien encore la TVA à 5,5%. «On ne peut pas dire qu’il n’y a pas eu d’argent public, mais malgré le consensus et les ambitions, les résultats sont peu satisfaisants», a regretté Guillaume Gontard.

La France semble effectivement loin de ses objectifs. La stratégie nationale bas carbone a fixé un cap : 370.000 logements doivent être rénovés au niveau BBC chaque année d’ici 2030 et 700.00 au-delà pour atteindre la neutralité carbone en 2050. «Le nombre de ces rénovations n’est pas connu avec précision mais il est compris entre 50.000 et 100.000», écrivent les sénateurs dans leur rapport.

Les principales propositions des sénateurs

Pour pallier l’ensemble des dysfonctionnements des politiques publiques en matière de rénovation énergétique des logements, et mettre en place une stratégie « claire, ambitieuse et solidaire », les sénateurs ont développé 23 propositions.

Proposition 1 : Préserver un mix énergétique en favorisant la géothermie, les réseaux de chaleur et la biomasse, en adoptant un calendrier réaliste de réduction de l’utilisation du gaz fossile et en levant l’interdiction des chaudières à gaz.

Proposition 6 : Fiabiliser le DPE en professionnalisant la filière des diagnostiqueurs. Recourir à l’ancienne formule, sur factures, pour le bâti ancien, dans l’attente d’une meilleure prise en compte de ses spécificités.

Proposition 10 : Alourdir les sanctions contre les fraudeurs, notamment porter à dix ans de prison et 1 million d’euros d’amende la peine encourue pour escroquerie en cas d’usurpation d’identité d’une personne chargée d’une mission de service public et préjudice au détriment de l’argent public, et généraliser la fixation des amendes à un niveau proportionné aux avantages tirés du délit, soit 10 % du chiffre d’affaires annuel.

Proposition 11 : porter le budget de MaPrimeRénov’ à 4,5 milliards d’euros et instaurer le droit à l’erreur

Proposition 12 : Amplifier la dynamique du prêt à taux zéro (PTZ) en rehaussant de 30% à 50% la limite de son déblocage avant la production d’une facture. Rehausser le plafond de l’éco-PTZ à 70.000 euros pour les rénovations performantes et à 40.000 euros pour les bouquets de deux gestes ou plus.

Proposition 16 : Débloquer la rénovation des copropriétés notamment en utilisant le DPE collectif comme référence pour l’interdiction de location des passoires thermiques, tout en conservant l’information du DPE individuel pour le futur locataire ou futur propriétaire.