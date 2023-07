Les nouveaux acteurs de l’immobilier fractionné

L’immobilier fractionné vit une seconde jeunesse. Derrière le terme marketing un peu flou, un concept bien connu : il repose sur le fractionnement de la propriété immobilière, telles les SCPI (sociétés civiles de placement immobilier), OPCI (organismes de placement collectif immobilier) et autres placements collectifs. Mais la catégorie prend vite des airs de pot-pourri puisqu’y sont parfois incluses les nouvelles plateformes d’investissement immobilier via royalties ou obligations et dont le sous-jacent n’est pas un titre de propriété. Si la pertinence de leur assimilation à cette catégorie peut être questionnée, elles mettent le marché en ébullition.

L’avertissement de l’Autorité des marchés financiers (AMF) est encore dans les mémoires. En décembre dernier, le gendarme financier a mis en garde le public contre le « discours commercial, parfois trompeur » de certaines plateformes de partage de revenus futurs (revenue-based financing, RBF, aussi communément appelé royalties). Elle complétait son coup de semonce d’une note de clarification. Après avoir évoqué plusieurs mois auparavant un « vide juridique » concernant les royalties immobilières, voilà que l’AMF les a déclarées assimilables à des « offres au public de titres financiers (OPTF) et, selon le cas, au statut de prestataire de services en financement participatif (PSFP) ou au statut de prestataire de services d’investissement (PSI) ». Les trublions de la pierre papier ont donc été priés de se mettre dans les rangs. Sur le principe le message est clair. Dans les faits, beaucoup moins.

Les royalties n’ont pas dit leur dernier mot

Les cabinets d’avocats qui accompagnent des plateformes de RBF sont partagés sur le sens à donner à la lettre de l’AMF. « Sa position est compliquée à classifier dans l’ordonnancement juridique : ce n’est ni dans le règlement général, ni dans une instruction. On ne comprend pas très bien quelle est sa portée réelle », avance Arnaud Touati, associé du cabinet Hashtag avocats et spécialisé dans l’accompagnement de start-up, notamment du web 3.0. Il ajoute que « l’AMF insiste souvent quant au fait qu’elle apprécie les situations in concreto (au cas par cas). Or cette position ressemble pour certains à une position de principe ». Et précise qu’elle n’interdit pas le RBF, « sinon elle aurait probablement cherché à fermer purement et simplement les plateformes lancées sur ce modèle ». Certaines ont effectivement décidé de persister, refusant la catégorisation du contrat de partage de revenus en « titres de créances ». Il faut dire qu’à la suite de son avertissement, l’AMF a rajouté du flou au flou, en reprenant à zéro des discussions déjà menées avec la Fédération des plateformes de partage de revenus (F2PR) plusieurs mois avant l’épisode de décembre. Dans un courrier envoyé aux plateformes RBF et que la rédaction a pu consulter, elle enjoint à ces dernières de lui communiquer des informations sur leur modèle et de prendre connaissance de sa note de clarification… Tout en leur conseillant de se faire accompagner d’un avocat.

L’AMF a joué la stratégie de la terre brûlée et cela a fonctionné

« L’AMF a joué la stratégie de la terre brûlée et cela a fonctionné. Elle a fait peur aux investisseurs et aux acteurs, mais sur le plan du droit, son avis est discutable », tacle un acteur. L’avertissement semble effectivement avoir été dissuasif : de la douzaine de plateformes sur la ligne de départ, seule une demi-douzaine continuerait son activité en RBF (Blocshare, FundR, Kastel.co…). « Beaucoup se sont posé la question car ils craignaient de fonctionner sans prestataire de service de paiement depuis que le seul qui acceptait les RBF, Lemonway, a décidé d’arrêter », explique Stanislas Gobert, fondateur de FundR et coprésident de F2PR. Certains acteurs se sont dirigés vers le crowdfunding, à l’instar de Bricks.co qui a obtenu début juillet l’agrément de prestataire de services en financement participatif (PSFP). Mais la majorité toutefois s’est reportée sur l’OPTF.

L’OPTF comme solution de repli

L’OPTF propose un cadre réglementaire défini beaucoup plus clairement par l’AMF (lire l’encadré). Pour l’investisseur immobilier, peu de différences : il finance l’acquisition et la location d’un actif, perçoit une partie des revenus issus des loyers et potentiellement un pourcentage de la plus-value de cession, sur une durée de cinq à dix ans. Dans le détail, le cadre réglementaire est plus robuste que celui du RBF. Les plateformes créent des sociétés qui émettront des obligations.

C’est donc le modèle choisi par les petits nouveaux comme Tantiem et Streal, mais aussi d’anciens acteurs du RBF qui ont viré de bord, comme Tokim (pourtant co-créateur de la Fédération de partages de revenus, F2PR). « Le modèle des royalties est peut-être un peu trop léger pour l’immobilier. Il donne davantage de pouvoir aux acteurs qu’aux investisseurs », avancent Eric Prinet et Thomas Penet, cofondateurs de Tantiem. Les discours commerciaux de ces nouveaux venus sont globalement axés sur l’accessibilité et la visibilité de ce type d’investissement immobilier... Contrairement à leurs concurrentes les SCPI. « Les investisseurs savent ce qu’ils achètent puisqu’ils se positionnent actif par actif, à partir de seulement 100 euros », vante Louis Dutheil, de Streal. « Les gens ne se rendent pas compte qu’ils se font assommer sur les frais et la fiscalité des SCPI ! », enfoncent Eric Prinet et Thomas Penet. Ils avancent également l’idée que le « modèle des royalties est peut-être un peu trop léger pour l’immobilier » car il donnerait « davantage de pouvoir aux acteurs qu’aux investisseurs ». ■

ROYALTIES OU OPTF, QUELLES DIFFÉRENCES ?

Le financement immobilier via royalties consiste en un contrat de droit commun de partage de revenus : les investisseurs remettent de l’argent à la plateforme qui achètera des actifs immobiliers via une foncière et les louera. En échange, elle leur reversera une partie des bénéfices issus de la gestion locative et parfois même une quote-part de la potentielle plus-value de cession du bien. La contrepartie pour l’investisseur ne correspond ni à un droit d’accès au capital de l’entreprise financée, ni à un règlement fixe et permanent, mais consiste en un droit de créance conditionnelle et future de nature purement financière.

L’offre au public de titres financiers (OPTF) entre dans le cadre du règlement européen Prospectus. Les plateformes créent une société intermédiaire pour lever de l’argent afin d’acheter et louer les actifs immobiliers. En dessous de 8 millions d’euros, elles doivent communiquer un document d’information synthétique (DIS) à l’Autorité des marchés financiers (AMF) a posteriori. Au-delà, il leur faudra faire valider un prospectus par l’AMF.

A noter qu’un contrat RBF (revenue-based financing) peut dans certains cas entrer dans le cadre d’une OPTF.