Les métropoles repartent en croisade contre Airbnb

Petit arrêt, grandes conséquences ? En écartant les arguments portés par la Ville de Paris début septembre 2023, la Cour de cassation a peut-être, sans le vouloir, ouvert la voie à un changement de législation autour des locations courtes durée des résidences secondaires, notamment à travers des plateformes comme Airbnb ou Booking.

Le 7 septembre 2023, la 3ème chambre civile de la plus haute juridiction civile a donné raison à trois propriétaires de biens immobiliers, poursuivis par la Ville de Paris, pour avoir loué leur résidence secondaire via des plateformes, sans avoir sollicité l’autorisation de la mairie. Depuis 2018, la législation en vigueur, (article L631-7 du Code de la construction et de l’habitation) exige en effet une autorisation pour tout « changement d’usage » des locaux destinés à l’habitation. Et le fait de « louer un local destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » constitue un changement d’usage, précise l’article.

Reste à prouver l’usage initial du local. Si le permis de construire fait foi pour les logements relativement récents, la question se corse pour les vieux bâtiments.

Présomption d’habitation

Pour clarifier la situation, l’article L631-7 du Code de la construction et de l’habitation a présumé qu’un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Dit autrement, pour pouvoir sanctionner le propriétaire qui loue son bien sans avoir demandé d’autorisation de changement, la mairie doit apporter la preuve que le bien était destiné à l’habitation au 1er janvier 1970. Un choix de date de départ qui n’est pas fortuit, explique Xavier Demeuzoy, avocat parisien, qui défend des gestionnaires de locations saisonnières contre la Mairie de Paris, « la France a connu en 1970 un très grand recensement foncier, notamment à Paris. De fait, le législateur a pensé prendre une année utile au contentieux».

Et dans ces trois dossiers, la mairie de Paris a produit des formulaires de recensement foncier, dénommées déclarations H2 ou Cerfa 6652, créées à la fin des années 60, et signés par les propriétaires en septembre ou en octobre de la même année.

Ces pièces ont cependant été rejetées par la Cour de cassation, qui, dans une interprétation stricte du texte, a estimé que ces déclarations signées par les occupants en octobre ne présumaient pas d’un usage d’habitation au 1er janvier 1970. Ainsi, la Cour de cassation a considéré que la déclaration H2 doit être signée au 1er janvier, et que toutes les preuves ramenées postérieurement n’ont pas de valeur.

A lire aussi:

Requête pour changer la législation

Déboutée dans ces trois dossiers par la Cour de cassation, la mairie de Paris ne compte pas s’avouer vaincue. La municipalité a ainsi sollicité à la mi-septembre Patrice Vergriete, ministre du Logement, pour faire évoluer la législation en vigueur. En ligne de mire, la preuve de l’usage d’habitation à la date stricte du 1er janvier 1970 que les villes sont contraintes d’apporter à la justice, une exigence jugée kafkaïenne par la mairie de Paris. Ces démarches s’inscrivent dans un contexte de lutte contre la réduction du stock des logements disponibles pour les résidents permanents, explique la municipalité.

Le précédent américain

Pour faire face à la flambée des loyers et à l’insuffisance du parc locatif, la ville de New York a promulgué, début septembre, une loi qui interdit aux propriétaires de mettre en location des appartements ou des chambres pour une période inférieure à 30 jours, sauf à de strictes conditions.

Pour assurer la transition, la loi votée prévoit que les réservations pour des séjours de courte durée effectués jusqu’au 1er décembre 2023 ne seront toutefois pas annulées. En revanche, celles prévues à partir du 2 décembre 2023 seront annulées et remboursées intégralement par la plateforme.