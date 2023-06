La majorité veut prolonger le plafonnement de la hausse des loyers

On en était presque à croire que l’Assemblée nationale ne savait plus que s’écharper sur la réforme des retraites! Un autre sujet, moins épineux mais tout aussi clivant fait son retour dans l’hémicycle: le plafonnement de l’indice de référence des loyers (IRL) et l’indice des loyers commerciaux (ILC)*.

Des députés de la majorité ont déposé une proposition de loi (PPL) visant à prolonger le plafonnement à 3,5% jusqu’à mars 2024 (1). Cette limite a été instaurée par la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (n°2022‑1158) et devait se terminer cet été. Problème: l’inflation n’a pas dit son dernier mot. Selon l’Insee, elle devrait encore s’élever à 5,4% en juin. Le gouvernement ne table lui sur un retour à la normale que d’ici à l’été…Le contexte n’ayant pas changé, la question du plafonnement de la hausse des loyers se pose toujours autant, avec comme objectif la protection des ménages et des entreprises.

Pour rappel, l’ILC et l’IRL servent déjà à plafonner la révision annuelle des loyers. Ils sont calculés sur la base de l’inflation à hauteur de 75% et de l’évolution du coût de la construction à hauteur de 25%. Dans l’exposé des motifs de leur PPL, les députés affirment que sans le plafonnement à 3,5%, l’ILC aurait atteint 4,43% au premier trimestre 2022, 5,37% au troisième et 6,29% au quatrième (faisant fi du deuxième…). «Depuis 2019, l’ILC a augmenté de plus de 10%», rappellent-ils également.

Alors même que les députés ont axé leur argumentaire sur la protection des TPE et PME – les seules visées par le plafonnement de l’ILC, les grandes entreprises ayant été exclues du dispositif – les associations de bailleurs et de locataires ne se sont pas faites priées pour prendre la parole. Toutes reprennent peu ou prou leurs postures de l’année dernière, lorsque le débat sur le gel des loyers faisait rage.

La Fnaim, sous la plume de son nouveau président Loïc Cantin, dénonce «un signal particulièrement funeste» à destination des bailleurs, eux qui sont «confrontés, depuis plusieurs années déjà, à un encadrement et, dans certains secteurs, à un plafonnement des loyers».

Il cite également l’envolée des taxes foncières, le calendrier de rénovation de la loi climat et résilience et la hausse des charges liées à l’inflation. «À la sensation d’être structurellement malmenés par les pouvoirs publics, s’ajouterait en cas de vote du texte, pour les propriétaires, un réel sentiment d’insécurité juridique», estime-t-il. Il tacle également le fait que sa fédération ait été «convoquée du jour au lendemain pour une proposition de loi déposée en dernière minute sur un sujet important» et fait mine de s’interroger sur la signification de «cet apparent amateurisme»: «faut-il y voir une volonté masquée d’encadrement pérenne de la hausse indicielle des loyers ?» questionne-t-il.

De leur côté, les locataires sont loin de sabrer le champagne. L’association Consommation logement cadre de vie (CLCV), qui s’était montrée très vocale sur le sujet l’année dernière, remet le couvert également. Elle critique une «mesure insuffisante» compte tenu des difficultés financières des ménages et appelle à un gel pur et dur des loyers cette année, «seule mesure efficace pour protéger le pouvoir d’achat des locataires», estime-t-elle dans un communiqué. «Dès décembre, les bailleurs sociaux comme privés alertaient le gouvernement sur la forte hausse des impayés : + 10 % en un an», argumente-t-elle.

, Pour un loyer moyen de 723 euros en France, la hausse de 3,5% correspondrait à 25 euros en plus par mois, soit 300 euros par an. «Certains propriétaires indiqueront que cette revalorisation est nécessaire pour rénover les logements. Depuis 20 ans, ils sont incités à réaliser ces travaux. Nous doutons qu’ils les réaliseront désormais pour 300 euros», cingle-t-elle.

Elle réfute également «l’argument du petit propriétaire aux faibles revenus» que «certains souhaitent nous vendre systématiquement» en rappelant quelques chiffres: «la majorité des logements en location sont détenus par des multipropriétaires, représentant seulement 3,5% des ménages. 41% de ces multipropriétaires sont parmi les 20% les plus aisés».

Le texte des députés Renaissance doit être débattu ce mercredi 31 mai.

1 : Proposition de loi n°1262 maintenant provisoirement un dispositif de plafonnement de revalorisation de la variation annuelle des indices locatifs