La collecte des SCPI en baisse de 23% au premier semestre

C’est le revers de la médaille. Après une année 2022 record et 16,1 milliards d’euros de collecte, 2023 s’annonce bien plus morose pour la pierre papier. Les chiffres du premier semestre publiés par l’Aspim le démontrent clairement. Sur le premier semestre (S1) de l’année, les trois grandes catégories de fonds immobiliers accessibles au grand public, à savoir les SCPI, OPCI et SCI, affichent une collecte nette de 4,1 milliards d’euros, soit 53% de moins qu’au S1 2022.

Des investisseurs frileux

Dans le détail, ce sont les OPCI qui tirent la collecte globale vers le bas. Ils accusent une décollecte nette de 977 millions d’euros au premier semestre. Les SCPI et SCI ont mieux résisté, malgré des chiffres en forte baisse par rapport à l’année dernière. Les premières ont attiré 4,1 milliards d’euros nets, soit 23% de moins qu’au S1 2022. Les SCI ont plongé de 66%, pour une collecte de seulement 1 milliard d’euros.

Outre le contrecoup d’une année 2022 record, ces mauvais chiffres s’expliquent par des demandes de rachats en hausse. Rien d’inquiétant pour l’Aspim, qui rappelle que les gérants des SCPI, notamment, ont «différents mécanismes de gestion de la liquidité qui permettent une gestion normale de ces demandes». Pour autant, quelques-unes suscitent l’inquiétude. «Les SCPI ne se sont pas effondrées, 80% n’ont pas de problème de liquidité, rassure Marc Sartori, fondateur de la société d’analyse Deeptinvest qui analyse 98% du marché. Mais certaines, qui étaient déjà sous surveillance depuis plusieurs mois, ont vu leurs délais de cession s’allonger. C’est le cas de Patrimmo Commerce (plus de 100 mois), Aestiam Pierre Rendement (plus de 100 mois également) et Crédit Mutuel Pierre 1 (plus de 30 mois) ».

L’augmentation des retraits et la désertion d’une partie des investisseurs s’explique, sans trop de surprise, par le contexte du marché immobilier. «À la suite des hausses des taux d’intérêt décidées par la BCE pour faire face à l’inflation, nous assistons à un phénomène de réajustement à la baisse des prix de l’immobilier en Europe», avance l’Aspim. «Toutes les classes d’actifs ne sont toutefois pas impactées de façon homogène et les évolutions sont plus ou moins marquées selon les typologies et les localisations», complète l’association.

En toute logique, les SCPI diversifiées se sont attiré les faveurs des souscripteurs, en quête d’un maximum de sécurité. Elles se sont arrogées 44% de la collecte, devant celles à prépondérance bureaux (29%), celles «santé et éducation» (15%), et loin devant les «logistique» (7%), «commerce» (3%) et «résidentiel» (2%).