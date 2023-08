Construction neuve : toujours loin du compte

Un léger mieux mais très insuffisant. En juillet 2023, les autorisations de logements ont bien augmenté de 2 % par rapport au mois précédent, mais, établi à 32 400, le nombre de logements autorisés est encore inférieur de 16 % (*) au niveau moyen des douze mois précédant le premier confinement. Les données du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoire sur les douze derniers mois marquent également une forte dégradation. D’août 2022 à juillet 2023, 397 600 logements ont été autorisés à la construction, soit 117 300 de moins que lors des douze mois précédents (-22,8 %).

En outre, en juillet, toujours selon le ministère, 28 900 logements auraient été mis en chantier. Sur douze mois, les ouvertures de chantier seraient en repli. A 333 100 logements qui auraient été commencés, la baisse est de 13,2 % (- 50 500) comparé aux douze mois précédents. Dans le détail, les autorisations de logements individuels purs et de logements individuels groupés subissent les plus fortes baisses (- 32,2 % et - 28,1 % respectivement), devant les logements collectifs ordinaires (- 19,4 %). Les autorisations de logements en résidence diminuent pour leur part légèrement (- 3,3 %).

(*) En données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables