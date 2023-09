BNP Paribas REIM démissionne de Soprorente

Une année décidément bien agitée pour les SCPI…

En avril dernier, alors que la valse des baisses de prix de parts commençait tout juste avec AEW Patrimoine, BNP Paribas REIM informait les associés de Soprorente de sa démission.

«Etant donné l’évolution de BNP Paribas REIM France, et notamment la croissance de ses encours sous gestion et de la taille des véhicules et des actifs immobiliers dont elle assure la gestion, il nous est apparu que, dans l’intérêt des associés, BNP Paribas REIM France n’était plus la société de gestion la plus adaptée pour l’avenir de votre SCPI», écrivait-elle dans le bulletin trimestriel du premier trimestre.

Il est vrai que Soprorente ne figure pas parmi les poids lourds du marché. Sa capitalisation n’atteint que 77 millions d’euros et son parc ne compte que 30 immeubles pour 39 locataires. Elle a servi à ses associés un taux de distribution de 4.77% en 2022 et une distribution de 7,50 euros par parts au premier semestre 2023.

A l’issue d’une consultation de plusieurs sociétés de gestion, le conseil de surveillance de Soprorente a choisi Fiducial Gérance pour reprendre le flambeau de BNP Paribas REIM à compter du 1er octobre prochain, 43 ans après la création de la SCPI. «Les deux sociétés de gestion sont en étroite collaboration pour une passation fluide, avec plusieurs réunions régulières sur toutes les thématiques de gestion de la SCPI», assure BNP dans son bulletin semestriel.

L’année dernière, Soprorente était engagée dans un plan d’arbitrage visant à repositionner son portefeuille sur Paris intra-muros et les établissements recevant du public (ERP). A fin 2022, 70% de ses actifs étaient situés dans la capitale.