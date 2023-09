Antoine Barbier (AEW) «Les fondamentaux des SCPI permettront de maintenir leur attractivité»

Vous avez lancé le mouvement de baisse de la part des SCPI, pensez-vous que le plus dur est passé ou de nouvelles baisses devraient apparaitre avec les expertises de fin d’année ?

L’évolution des prix des parts des SCPI dépend de l’évolution des marchés immobiliers, des taux d’intérêt, de l’inflation ainsi que plus généralement des facteurs macro-économiques. La réglementation impose de maintenir un écart maximum de 10 %, à la hausse comme à la baisse, entre le prix de souscription d’une part de SCPI et sa valeur de reconstitution. Les expertises lancées suite à la recommandation de l’AMF nous permettront d’apprécier la nécessité ou non de mettre en œuvre des choix de gestion (notamment relatifs à la variation éventuelle de prix de parts) qui seront toujours guidés par une démarche transparente dans l’intérêt de nos associés actuels et futurs.

Quelle place peut occuper l’immobilier actuellement dans l’allocation des clients compte tenu des perturbations ?

Les cycles des marchés financiers en général et de l’immobilier plus particulièrement peuvent générer du stress parmi les investisseurs, mais certaines règles d’or sur ce type d’investissement devraient être rappelées. Tout d’abord, il est très important de souligner que les SCPI sont des produits de placement à long terme et que la durée minimum de détention recommandée pour une SCPI est de 10 ans. La durée moyenne de détention des parts de SCPI d’AEW Patrimoine est de 25 ans. En effet, l’investissement en parts de SCPI doit être envisagé sur le long-terme pour absorber et dépasser les fluctuations des cycles immobiliers et des cycles économiques. De plus, plusieurs paramètres sont à considérer lorsqu’on investit en SCPI : (i) les valorisations reflètent le contexte de marché à un instant donné du cycle et sont par conséquent soumises à fluctuations même si généralement les marchés immobiliers présentent une volatilité plus faible que d’autres produits de placement et (ii) les baisses momentanées des valeurs de parts ne constituent pas une baisse de la rentabilité car celle-ci se fonde sur des loyers qui sont généralement indexés sur l’inflation, avec un effet positif sur la stabilisation voire la croissance des revenus. La liquidité et le taux d’occupation sont aussi des critères à considérer lorsqu’on investit. Conserver son investissement en SCPI en continuant de percevoir les revenus permet aussi d’amortir une baisse temporaire du prix des parts et ainsi d’attendre que ces derniers remontent potentiellement dans le moyen-long terme. La régularité des revenus versés aux associés, qui sont principalement corrélés aux loyers encaissés, doit constituer la principale motivation d’investissement des particuliers dans les SCPI. Par ailleurs, nous sommes convaincus qu’une fois la correction des marchés actée et reflétée dans les valeurs de parts, les fondamentaux des SCPI en tant que produit de placement long terme dont l’objectif premier est le rendement permettront de maintenir leur attractivité comme produit d’épargne.

Le risque d’illiquidité commence à se concrétiser pour certains fonds. Craignez-vous un effet de contagion ?

L’attractivité de tout produit de placement repose sur la confiance que l’épargnant doit pouvoir avoir dans le produit considéré. Ainsi, la demande faite par l’AMF aux sociétés de gestion de réaliser les expertises de patrimoine des SCPI à mi-année afin que la baisse du secteur immobilier soit reflétée dans les valeurs et donc dans les prix des parts va dans le sens de la transparence et doit renforcer la confiance des investisseurs pour ce produit d’épargne. La demande de l’AMF devrait donc inciter les sociétés de gestion à prendre acte, lorsque cela s’impose, des variations de valeurs induites par la remontée des taux d’intérêt et qui sont déjà, pour une large part, reconnues par les acteurs du marché immobilier. Rappelons qu’en tout état de cause, les expertises de fin d’année auraient, en l’absence d’expertise à mi année, logiquement entraîné un mouvement de correction comparable, le cas échéant. S’agissant du risque de liquidité, les retraits de certains investisseurs institutionnels peuvent généralement être gérés dans des délais raisonnables compte tenu de la bonne collecte que nous continuons à enregistrer. La liquidité est donc assurée par notre collecte qui a été soutenue au cours du premier semestre de 2023, avec 262 millions d’euros collectés (+15 % en collecte nette vs. fin 2022, vs. -22 % du marché) qui positionnent nos SCPI #4 dans le classement par collecte, grâce à nos produits différents et innovants. Ces bons niveaux de collecte nous permettent d’une part d’assurer la liquidité, et d’autre part de continuer à acheter des actifs performants, comme en témoignent nos récentes acquisitions pour le compte de nos SCPI (Passy Plaza à Paris, Schlossstraße 95 à Berlin, l’Hôtel Paris Marriott Charles Gaulle, les deux parcs d’activités commerciales prime Rivas Futura et Vistahermosa en Espagne, à côté de Madrid et Valencia). Nous effectuons aussi des arbitrages d’actifs non stratégiques lorsque l’opportunité se présente.

Certaines voix appellent à limiter le poids des institutionnels dans les SCPI. Qu’en pensez-vous ?

Les investisseurs institutionnels se comportent comme tous les autres investisseurs lorsqu’ils investissent en immobilier à travers les SCPI, qui représentent une source de diversification du portefeuille. Il est très important de souligner que les SCPI sont des produits de placement à long terme et que la durée minimum de détention recommandée pour une SCPI est de 10 ans. Si un investisseur institutionnel souhaite, dans le cadre d’une normale gestion de son portefeuille, sortir d’un investissement en SCPI, ces retraits peuvent être gérés dans des délais raisonnables compte tenu de la bonne collecte que nous continuons à enregistrer. Nous ne considérons donc pas que le poids des institutionnels dans les SCPI soit problématique partant du principe qu’ils adossent un passif long à des actifs longs.