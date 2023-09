Altixia Reim va permettre l’accès à son OPCI en direct via la blockchain

Altixia Reim est sur le point d’ouvrir un nouveau canal de commercialisation pour les conseillers en gestion de patrimoine et les particuliers. La société de gestion présidée par Sonia Fendler va permettre l’accès à son organisme de placement collectif immobilier (OPCI) en direct en passant par la blockchain. Distribué et conseillé par un professionnel, ce support immobilier – qui bénéficie de la fiscalité de la flat taxe contrairement aux autres véhicules immobiliers – deviendra accessible à travers un parcours entièrement digitalisé, tout en assurant une liquidité en cas de retrait.

La société de gestion proposera cette alternative en partenariat avec Iznes, la place de marché paneuropéenne pour les parts d’OPC et la tenue de registres en blockchain. L’entreprise dont le but est de réunir acheteurs de parts et producteurs de fonds interviendra lors de la souscription ou le rachat. «Nous sommes là pour enregistrer les positions et les transactions du client dans la blockchain et ensuite transmettre la collecte des ordres au dépositaire du fonds qui l’intègre dans ses systèmes au même titre que la collecte issue des canaux traditionnels», explique Jean Robert Hervy, directeur général d’Iznes.



Les règles ne changent pas

Ce système devrait permettre d’alléger le niveau de frais global, notamment en évitant ceux appliqués habituellement aux contrats d’assurance vie ou au compte-titres. Seuls ceux appliqués au fonds sont maintenus, comme les frais d’entrée et les frais de gestion annuels. L’investissement minimum s’élève à 20.000 euros. «Cette solution permet aux CGP de travailler dans une plus grande transparence. Le parcours client est aussi simplifié grâce à une digitalisation et une sécurité apportées par la blockchain», précise Jean Robert Hervy.

Jusqu’à présent, ce véhicule immobilier a été essentiellement souscrit sous forme d’unités de compte en assurance vie (98%). «Les assureurs apprécient ce support puisque c’est de l’immobilier, mais c’est surtout qu’ils ne sont pas seuls à porter le poids de sa liquidité», explique Sonia Fendler, présidente d’Altixia Reim. La société de gestion ambitionne ainsi de collecter environ huit millions d’euros avant la fin de l’année à travers ce nouveau canal. Fin août, l’OPCI Altixia Valeur affichait un encours de 147 millions d’euros, pour une valeur liquidative de 135,49 euros.