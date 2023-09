Altarea IM lance sa première SCPI

La pierre papier, contre vents et marées. La toute nouvelle société de gestion immobilière, Altarea IM, annonce ce mardi 12 septembre le lancement de sa première SCPI, Alta Convictions.

Sa thèse d’investissement mise sur la diversification : elle investira principalement dans les commerces, écoles et logistique urbaine. Elle vise une performance entre 5% et 5,50% et la labellisation ISR d’ici 2024. Pour faciliter son envol, sa maison mère, le groupe immobilier Altarea, la dotera d’une enveloppe de 10 millions d’euros. A noter que les gérants devront investir au moins 80% des capitaux dans des actifs n’ayant aucun lien avec Altarea.

Alta Convictions sera pilotée par Marc-Olivier Penin, directeur général d’Altarea IM et Philippe Delhote, directeur général délégué en charge de la distribution, tous deux anciens de la Française.



Jouer sur le «nouveau cycle immobilier»

L’arrivée d’Alta Convictions sur le marché des SCPI alors que ces dernières enchainent les déconvenues depuis cet été, peut surprendre. Pourtant, ses gérants misent justement sur l’effet de surprise pour se faire une place. «Notre force est de pouvoir acheter les actifs moins chers, dans les nouvelles conditions de marché et notre absence de stock devrait prémunir nos premiers investisseurs contre des dévalorisations de parts», explique Marc-Oliver Penin, qui présente Alta Convictions comme la «SCPI du nouveau cycle immobilier». Comme d’autres de ses confrères, il se veut rassurant sur la situation : «Les baisses de prix de parts ne modifient pas la promesse produit. Les SCPI conservent tout leur intérêt aux yeux des épargnants car leurs fondamentaux n’ont pas changé», appuie-t-il.

Il s’agit également des premiers grands pas d’Altarea dans les fonds immobiliers grands publics après son mariage avorté avec Primonial en mars 2022.

