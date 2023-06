-5m² de pouvoir d’achat immobilier en six mois

Depuis le début de l’année, les aspirants à la propriété immobilière ont perdu en moyenne 5m² de pouvoir d’achat, selon Meilleurtaux. Dans une étude diffusée ce mardi 20 juin, le courtier démontre que la tendance concerne toutes les grandes villes de l’Hexagone. «Aucune ville n’est épargnée» et «tous les profils d’acheteurs sont touchés exceptés ceux bénéficiant d’un apport conséquent», appuie sa porte-parole Maël Bernier, preuves de la «généralisation de la crise du pouvoir d’achat».

Dans le détail, Saint-Etienne sort comme la grande perdante. Les ménages souhaitant y acheter un bien ont perdu 10m² de surface en moyenne entre janvier et juin. Elle est suivie par Nîmes et Le Mans, qui ont toutes deux perdu 7m² de pouvoir d’achat.

Cette dernière a toutefois été impactée de plein fouet par la contraction du marché. Sur un an, elle accuse une baisse de 29m². Aujourd’hui, «à remboursement identique», les acheteurs pourront y acquérir «un bien d’une superficie 1,6 fois moins grande qu’en 2020, un pouvoir d’achat divisé quasiment par deux !», souligne Maël Bernier.

Parmi les villes enregistrant une perte mesurée sur le premier semestre de 2023, on retrouve Bordeaux (-3 m²) puis Nantes, Rennes, Strasbourg, Lille et Toulouse avec –4 m² depuis janvier. Avec seulement -1 m² depuis janvier 2023, Paris est la ville qui résiste le mieux à la perte généralisée du pouvoir d’achat dans les 20 plus grandes villes de France, suivies de Lyon (-2m²) et Nice (-3 m²).

«Il faut malheureusement se réjouir de la hausse des taux»

Meilleurtaux est également revenu sur la hausse des taux d’intérêt du crédit à l’habitat, qu’il voit sans difficultés atteindre les 4% d’ici à la rentrée. Une bonne nouvelle selon sa porte-parole, puisque ce niveau permettrait aux banques de retrouver une marge confortable et de desserrer leur production. «La situation est telle, qu’il faut malheureusement se réjouir de la hausse des taux, avance Maël Bernier. De fait, elle ne sera pas idéale, les Français vont encore perdre en capacité d’emprunt mais au moins ils pourront se voir accorder des prêts plus facilement s’ils respectent les critères de risque. Entre avoir un crédit plus cher et ne plus avoir de crédit du tout parce que plus aucune banque ne prête, le choix est malheureusement vite fait pour les acheteurs potentiels !».