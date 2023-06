Une plateforme d’enquêtes réglementaires sur les courtiers Forex s’implante en France

Le groupe WikiGlobal vient de lancer sa plateforme Web mondiale, WikiFX, sur le marché français. Gratuite pour les utilisateurs, l’application a pour vocation de vérifier la conformité de plus de 45 000 courtiers Forex dans plus de 30 pays. Ce afin de fournir des informations complètes sur les courtiers Forex «et de créer un environnement de trading en ligne fiable et transparent», indique le groupe.

, Le service couvre plus de 50 licences réglementaires et fournit un panorama de services complets pour les utilisateurs mondiaux en 16 langues, détaille un communiqué.