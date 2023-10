Pictet combine sa stratégie thématique au private equity

Pictet transpose son approche thématique au private equity. Pour ses trois premiers fonds, le groupe genevois s’est basé sur les thèmes de la santé, de l’environnement et de la technologie. «Nous tentons de cibler les mégatendances et les transformations de grandes ampleurs qui s’effectuent sur le long terme», explique Pierre Stadler, responsable thématique du private equity chez Pictet. Fraichement lancée, cette nouvelle activité comptabilise aujourd’hui un milliard d’actifs sous gestion, qui s’ajoute aux 27 milliards d’euros gérés par le pôle private equity du groupe.

Pictet a misé sur une stratégie d’investissement indirect via des fonds et permet également un accès en direct via des co-investissements. Pour la construction des portefeuilles, la diversification s’effectue selon les stades de maturité des entreprises. «L’approche consiste à composer un tiers de nos portefeuilles avec du venture capital et ensuite contrebalancer cette prise de risque avec du buy-out. Pour certains, le venture capital peut représenter jusqu’à 50% du portefeuille», explique Pierre Stadler.

Chaque année, la banque privée effectue environ 20 à 25 investissements dans des fonds et une vingtaine en co-investissement. «Nous nous appuyons sur des gestionnaires de fonds qui ont le contrôle. Nous choisissons de nous allier à eux pour leur valeur ajoutée. C’est vrai que nous évitons de nouer des partenariats avec des investisseurs financiers qui achètent une société avec du levier et tentent de faire ce qu’on appelle «du bon timing»».

Une expansion peu probable

Il n’est aujourd’hui plus possible d’investir sur le fonds thématique santé, qui est désormais clos. A contrario, les fonds sur l’environnement et la technologie sont encore en période de levée. «La clientèle privée fait preuve d’une sensibilité et d’une certaine compréhension vis-à-vis des enjeux environnementaux. Ce sont des sujets tangibles, concrets, plus faciles à appréhender pour un investisseur qu’un placement sur des laboratoires biotech par exemple», souligne Pierre Stadler.

Quoi qu’il en soit, Pictet ne compte pas lancer de nouveaux fonds thématiques dans les mois à venir. «Les trois thèmes actuels sont complets. Il pourrait y en avoir d’autres mais l’univers des fonds serait trop restreints. Le risque est de devoir réduire la qualité des gestionnaires, ce que nous ne souhaitons pas», souligne Pierre Stadler.