Mission Apollo pour start-up

Non, ce n’est pas un fonds, plutôt une super-collecte de crowdfunding, mais la ressemblance est trompeuse.

Apollo, le programme d’investissement et d’accompagnement de start-up imaginé par la plateforme de crowdequity Tudigo et l’accélérateur Tomcat Factory, présente plusieurs des caractéristiques d’un fonds traditionnel de private equity. A ceci près qu’il n’en a ni le statut juridique, ni le même fonctionnement, et qu’il présente une spécificité bien singulière : les entreprises sous-jacentes seront connues… à l’avance.

Prévisibilité et liquidité

Chaque trimestre, Tudigo proposera à ses clients d’investir au capital d’une promotion de 20 start-up early stage, sélectionnées avec son partenaire Tomcat Factory. Elles pourront recevoir 200.000 euros de financement et bénéficieront d’un programme d’accompagnement par les équipes de l’incubateur. Avec à la clé un enjeu financier important. « A l’issue du programme, les start-up les plus performantes peuvent bénéficier d’un investissement Seed / Série A par le fonds VC Tomcat Invest », écrit l’incubateur sur son site.

Les critères pour être sélectionnés ? « Nous visons les projets BtoB et BtoBtoC, plus résilients que le BtoC, sur le modèle SaaS (Software as a Service), e-commerce ou marketplace », explique Jérémy Pouyer, dirigeant de Tomcast Invest. Il ajoute viser « des petites structures qui ont trouvé leur proposition de valeur, présentent au moins 5.000 euros de revenus mensuels, avec le besoin d’un coup de main pour accélérer » et se dit « agnostique sur les secteurs d’activité ».

Du côté des investisseurs, il y a de quoi tendre l’oreille. « Jusqu’à présent, il n’existait aucune solution d’investissement simple et diversifiée qui permette de connaître à l’avance les sociétés vers lesquelles les fonds sont dirigés », appuie Alexandre Laing, fondateur et dirigeant de Tudigo. Il est vrai que dans leur course à la clientèle patrimoniale, les sociétés de gestion se sont davantage affrontées sur le terrain de l’accessibilité, en abaissant leur ticket d’entrée, que sur le format de gestion. Les portefeuilles des fonds primaires étant constitués sur plusieurs années, impossible pour les investisseurs de savoir à l’avance où partira leur argent.

En plus de la prévisibilité, Apollo apporte aussi davantage de liquidité. La durée prévue de détention des titres est d’environ cinq ans, contre une dizaine d’années pour la majorité des fonds de private equity. D’autant que Tudigo prévoit de lancer son marché secondaire cette année.

De la visibilité, de la liquidité… mais aussi du risque, très élevé compte tenu du stade de maturité des start-up ciblées. A bien prendre en compte donc, même si l’objectif de rendement visé est proportionnel : 20 % minimum. « Nous intervenons en pré-seed, sur des tours de table sur lesquels peu de fonds de fonds de venture capital se positionnent. Nous pouvons donc nous engager à être plus performants car le risque est plus grand », justifie Alexandre Laing.

En s’associant à Tomcat Factory, Tudigo veut accélérer son développement. « Nous avons progressivement diversifié notre modèle, d’abord en proposant d’investir dans l’immobilier, puis en ajoutant la brique obligataire », relate son dirigeant. Créée en 2017, la plateforme de financement participatif revendique 59 projets financés pour un montant total d’un peu plus de 26 millions d’euros*. Avec les 3,9 millions qu’elle a collecté l’an dernier, elle pèse un peu moins de 3 % de la collecte globale du marché du crowdequity (147 millions d’euros).

*Source : Tudigo.co, indicateurs Financement participatif France.