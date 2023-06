Lombard Odier se joint à Systemiq pour lancer une plateforme d’investissement durable

La plateforme se concentrera sur la transformation de systèmes économiques clés tels que l’énergie, la terre et les océans, et les matériaux -

La société de gestion helvétique Lombard Odier Investment Managers (LOIM), filiale du groupe bancaire Lombard Odier, s’est associée au fournisseur de services de conseils dans la durabilité environnementale, Systemiq. Les deux entités ont annoncé, ce mardi, la création de holistiQ Investment Partners (holistiQ), une nouvelle plateforme exclusivement dédiée à l’investissement durable au sein de LOIM.

Selon un communiqué, holistiQ «cherchera à déployer des capitaux afin de saisir des opportunités d’investissement, en se concentrant sur la transformation de systèmes économiques clés tels que l’énergie, la terre et les océans, et les matériaux». L’entité proposera une gamme de stratégies d’investissement sur les marchés publics et privés, «assortie d’un volet dédié aux solutions fondées sur la nature».

HolistiQ sera dirigé conjointement par Taraneh Azad, associée-gérante de Systemiq et Jean-Pascal Porcherot, associé-gérant de Lombard Odier en charge de l’activité de gestion d’actifs, en complément de leurs fonctions actuelles. Plus d’une centaine de personnes, de LOIM et de Systemiq, travailleront pour cette nouvelle plateforme.