Les nouveaux fonds de la semaine #39

Cigogne Management lance un fonds crédit Ucits

Cigogne Management a annoncé ce 31 mai le lancement du fonds Cigogne UCITS - Credit Opportunities. Il s’agit d’un fonds crédit multi-stratégies, composé de quatre stratégies : la valeur relative, l’arbitrage d’obligations convertibles, le rendement, et le global macro. L'équipe d’investissement peut notamment utiliser une vaste variété de produits dérivés pour délivrer la performance absolue attendue.

Le véhicule, domicilié au Luxembourg, a été enregistré en France, en Belgique, en Allemagne et au Luxembourg.

Tobam met au point un fonds haut rendement à échéance

Tobam lance le fonds Anti-Benchmark High Yield Maturity 2027, une stratégie sur les valeurs à haut rendement à maturité 2027. Cette stratégie cible un rendement à l'échéance de 7,7 % couvert en euros (9,1 % couvert en dollars) jusqu’en 2027.

La société de gestion avait déjà lancé un fonds à échéance 2026 en début d’année.

La stratégie, investie sur un univers mondial, comprenant les États-Unis, l’Europe et les marchés émergents (libellés en dollars et en euros uniquement), se veut diversifiée avec une exposition équilibrée entre les régions, les secteurs et les spreads. Elle investira dans un univers d’investissement global environ 4,5 fois plus grand que l’univers des obligations à court terme en euros.

Classé article 8, le fonds appliquera les principales caractéristiques ESG de Tobam (exclusion, alignement de l’empreinte ESG propriétaire, réduction des émissions de carbone de -50%) ainsi que des caractéristiques supplémentaires alignant la stratégie sur les principes de l’Accord de Paris, et sera donc notamment exempte de combustibles fossiles.

GVC Gaesco décline son fonds sur le tourisme mondial au Luxembourg

Et une, et deux et trois versions... le gestionnaire d’actifs espagnol GVC Gaesco Gestión a annoncé le lancement du fonds Pareturn GVC Gaseco 300 Places Global Equity. Ce fonds domicilié au Luxembourg est une déclinaison de son fonds GVC Gaesco 300 Places Worldwide, initié en février 2014, dont les investissements se concentrent sur les sociétés fournissant des services dans les 300 lieux les plus visités au monde. En 2019, une version japonaise du fonds avait été lancée dans le cadre d’une mandat confié à GVC Gaesco Gestión par le gestionnaire japonais Capital Asset Management.

Les opérations du nouveau fonds luxembourgeois ont démarré le 30 mai avec 11,2 millions d’euros d’encours. Waystone, en tant que ManCo, est chargé de la distribution et BNP est le dépositaire de fonds et fournisseur de la valeur liquidative. Jaume Puig, directeur général et directeur des investissements de GVC Gaesco Gestión, espère que dans les années qui viennent, la société lancera davantage de fonds sur le tourisme mondial.

Le fonds GVC Gaesco 300 Places Worldwide avait subi d’importantes pertes - jusqu'à 54% de la performance du fonds - durant les périodes de restrictions liées à l'épidémie de coronavirus Covid-19 avant de rebondir. Dans un entretien à L’Agefi, Jaume Puig avait à l'époque jugé «intactes» les perspectives à long-terme pour le tourisme mondial.