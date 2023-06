Les investisseurs particuliers reviennent en Bourse

Les particuliers renouent à leur rythme avec les marchés boursiers. Selon les derniers chiffres de l’Autorité des marchés financiers (AMF), les investissements en direct repartent à la hausse, suivant ainsi la remontée des marchés actions sans pour autant égaler les niveaux connus ces dernières années. Ainsi, sur la première partie de l’année 2023, l’AMF a recensé 746.000 particuliers actifs sur les marchés ayant réalisé au moins un achat ou une vente d’actions. Ils étaient environ 600.000 au cours des deux trimestres précédents.

51.000 nouveaux investisseurs

Dans cet élan de dynamisme, le nombre de vendeurs a fortement augmenté pour s’élever à 513.000, sans pour autant dépasser le nombre d’acheteurs qui atteignait 566.000 sur la première partie de l’année. Parmi eux, le régulateur dénombre 51.000 nouveaux investisseurs. Par conséquent, le nombre de transactions réalisées durant les trois premiers mois de l’année s’élève à plus de 11,9 millions, «ce qui représente près du double de la moyenne trimestrielle observée en 2018 et 2019», indique l’AMF.

Après une année 2022 en demi-teinte, l’AMF note par ailleurs que les fonds indiciels côtés (ETF) semblent convaincre de plus en plus d’investisseurs. Ils étaient ainsi 159.000 à se tourner vers se type de support sur la première partie de l’année, soit le plus haut niveau mesuré par le régulateur depuis 2018.