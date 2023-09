Les fonds d’obligations européennes à la loupe #45

Nous retrouvons cette semaine les fonds composés d’obligations européennes. Après trois dernières années éprouvantes, cette catégorie reprend des couleurs en 2023 avec une performance moyenne sur un an de -3,21% (contre -11,01% il y a six mois). Cela étant , les fonds en haut de classement sur un an ne parviennent pas encore à afficher de performances positives sur la période , même si l’on peut noter que certains d’entre eux en sont proches.

Le rebond de la catégorie semble donc se poursuivre et nous suivrons avec intérêt les prochaines décisions des banques centrales concernant les taux, dans un contexte de lutte contre l’inflation et de croissance morose.

(1) du vendredi 19 août 2022 au vendredi 18 août 2023

(2) du vendredi 21 août 2020 au vendredi 18 août 2023

(3) du vendredi 24 août 2018 au vendredi 18 août 2023

(4) lundi 31 juillet 2023

Comment lire la notation Europerfopermance ?

Les étoiles sont attribuées aux fonds en analysant leur couple rendement/risque, en hebdomadaire, au regard de leur catégorie. Les fonds doivent avoir un historique de rendements compris entre 2 ans et 3 semaines pour les étoiles juniors et 3 ans et 3 semaines pour les étoiles seniors. Dans notre tableau, toutes les notations sont seniors à l’exception du fonds de Threadneedle dont la notation est junior.