Les fonds d’Actions Thématiques à la loupe #40

Les fonds investis dans des actions dites thématiques reviennent à l’honneur cette semaine, six mois après un premier aperçu. L’évolution est notable puisque la moyenne de la catégorie est devenue positive avec +0,89% contre -12,91% début décembre.

Une dynamique positive est donc perceptible et se ressent également dans le Top 10 avec des performances séduisantes sur 1, 3 et 5 ans. La diversité des fonds témoigne également de la variété des investissements, et parfois des chemins innovants pris par certains. Les thématiques performantes sont en effet aussi diverses que l’environnement, l’emploi, les entreprises familiales ou encore plus disruptif , l’espace. Les fonds thématiques ont clairement le vent en poupe et il convient d’en profiter.

(1) du vendredi 3 juin 2022 au vendredi 2 juin 2023

(2) du vendredi 5 juin 2020 au vendredi 2 juin 2023

(3) du vendredi 8 juin 2018 au vendredi 2 juin 2023

(4) Au vendredi 28 avril 2023

Comment lire la notation Europerformance ?

Les étoiles sont attribuées aux fonds en analysant leur couple rendement/risque, en hebdomadaire, au regard de leur catégorie. Les fonds doivent avoir un historique de rendements compris entre 2 ans et 3 semaines pour les étoiles juniors et 3 ans et 3 semaines pour les étoiles seniors. Dans notre tableau, deux fonds sur les dix meilleurs du classement sur un an disposent de la meilleure notation « senior ».