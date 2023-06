Les fonds Actions Immobilier Europe à la loupe

Après une première étude en début d’année, nous nous penchons à nouveau sur les Actions Immobilier Europe. Et l’on ne peut pas considérer que la situation est bien plus attractive à l’approche de la fin du premier semestre. Certes la moyenne de la catégorie est en légère progression passant de -32,50% à -28,07% et, dans le détail, les deux premiers de la catégorie sur un an limitent un peu plus la dépréciation des actifs. Pour autant, il n’y a à l’heure actuelle aucun facteur d’encouragement sur cette classe d’actifs. L’avenir reste toujours aussi incertain. Seul motif d’espoir : la stabilisation des taux directeurs devrait permettre d’avoir plus de visibilité sur les performances futures.

(1) du 27/05/2022 au 26/05/2023

, (2) du 29/05/2020 au 26/05/2023

, (3) du 01/06/2018 au 26/05/2023

, (4) 30/04/2023

Comment lire la notation Europerformance ?

Les étoiles sont attribuées aux fonds en analysant leur couple rendement/risque, en hebdomadaire, au regard de leur catégorie. Les fonds doivent avoir un historique de rendements compris entre 2 ans et 3 semaines pour les étoiles juniors et 3 ans et 3 semaines pour les étoiles seniors. On notera la présence d’un fonds disposant de la meilleure notation senior au sein du Top 10 sur un an. A noter par ailleurs la présence d’un fonds ne disposant que d’une étoile.