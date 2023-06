Les fonds Actions Europe-Général à la loupe

Nous avions débuté l’année par l’analyse de la catégorie Actions Europe Général. Cinq mois plus tard la progression est impressionnante puisque l’ensemble qui affichait une performance moyenne de -13,02% à l’époque, atteint désormais +8,82% ! Le Top 10 révèle des résultats impressionnants. Plus incertaine en Amérique du Nord, la situation économique profite aux actions européennes. Cette situation s’explique par une croissance meilleure que prévue, ainsi qu’une inflation et une politique de taux maitrisée. Tous ces facteurs permettent ainsi d’envisager l’avenir de manière sereine et une poursuite de cette embellie dans les mois à venir.

Comment lire la notation Europerformance ?

Les étoiles sont attribuées aux fonds en analysant leur couple rendement/risque, en hebdomadaire, au regard de leur catégorie. Les fonds doivent avoir un historique de rendements compris entre 2 ans et 3 semaines pour les étoiles juniors et 3 ans et 3 semaines pour les étoiles seniors. On notera la présence d’un fonds de Comgest disposant d’une notation junior au sein du Top 10. Parmi les autres fonds, un seul sur les dix premiers du classement sur un an affiche le nombre maximum d'étoiles «senior».