Les fonds Actions Amérique du nord Petites et moyennes capitalisations à la loupe

Nous retrouvons les Actions Amérique du Nord Petites et Moyennes Capitalisations. Après quatre mois, la moyenne de la catégorie s’améliore, mais reste négative à - 4,05% contre - 7,72% fin janvier. La combinaison de plusieurs facteurs explique cette performance décevante, notamment le ralentissement de la croissance, malgré une baisse de l’inflation. Surtout, l’augmentation des taux d’intérêts pénalisent la consommation intérieure. Les fonds du «Top 10" montre cependant un visage plus attractif, avec un podium qui sort la tête de l’eau et surtout un leader, le fonds BL - American Small & Mid Caps B USD qui se distingue avec une progression de 5,11% sur 1 an. Les performances de la catégorie à moyen et long terme restent cependant très attractives et permettent de se projeter vers des jours meilleurs.

(1) du 13/05/2022 au 12/05/2023

, (2) du 15/05/2020 au 12/05/2023

, (3) du 18/05/2018 au 12/05/2023

, (4) 30/04/2023

Comment lire la notation Europerformance ?

Les étoiles sont attribuées aux fonds en analysant leur couple rendement/risque, en hebdomadaire, au regard de leur catégorie. Les fonds doivent avoir un historique de rendements compris entre 2 ans et 3 semaines pour les étoiles juniors et 3 ans et 3 semaines pour les étoiles seniors. Ici, un seul fonds sur les dix premiers du classement sur un an affiche le nombre maximum d'étoiles «senior». C’est également celui qui réalise la meilleure performance sur trois ans (+66,25 %). Aucun fonds disposant d’une notation junior en revanche ne figure dans le Top 10.