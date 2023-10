Marc Lécorché (Qwarks) : «Les CGP ont un besoin d’accompagnement énorme sur les cryptos !»

Top départ pour Qwarks.

Créée en 2022, cette jeune plateforme propose aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) des mandats de gestion en cryptomonnaies. Elle annonce ce mercredi 04 octobre avoir obtenu l’enregistrement de Prestataire de services en actifs numériques (Psan) auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), sésame indispensable pour entamer la commercialisation de son offre. Quelques semaines plus tôt, elle bouclait une levée de fonds de 800.000 euros auprès d’une grande banque française et de business angels.

Dans le détail, Qwarks propose aux CGP un contrat d’apporteur d’affaires. Leurs clients choisiront entre le profil Dynamique (pouvant être investi à 100%, sans poche de liquidité) et Equilibré (jusqu’à 50% de liquidité). Ils pourront s’exposer aux quelque 220 cryptomonnaies de Kraken, plateforme d’échanges sur laquelle Qwarks passe ses ordres pour le compte de ses clients.

L’enregistrement en poche, il ne reste désormais à la fintech plus qu’à convaincre les CGP, en plein bear market des cryptomonnaies et alors que les difficultés de certains acteurs, comme Binance, continuent d’occuper l’actualité.

Entretien avec son fondateur Marc Lécorché

Pourquoi le pari du BtoB ?

L’enregistrement Psan interdit le démarchage direct et quasi direct des clients retail. Ce sont donc à eux de venir vers les plateformes. En période de bull market, cela est relativement facilité. Mais en période de bear market comme en ce moment, le coût d’acquisition devient très vite prohibitif. De plus, les CGP ont l’oreille de leurs clients. Un seul conseiller peut toucher plusieurs investisseurs en même temps. Je précise que les CGP conservent l’animation de la relation : nous rencontrons les clients mais ce sont les conseillers qui font les comptes-rendus de gestion.

Lachute de FTX, les blocages de retraits sur Binance…Le contexte ne pousse pas à l’intermédiation. Pourquoi les CGP ne gèreraient pas directement les cryptoactifs de leurs clients sur Kraken au lieu de passer par vous ?

Kraken n’a pas d’offres de mandats sous gestion et ne devrait a priori pas en développer à court terme. Or, ils sont indispensables pour embarquer les CGP. Le marché des cryptomonnaies est très complexe : il y a beaucoup de volatilité, la technologie évolue beaucoup…Les CGP ont un besoin d’accompagnement énorme sur le sujet ! Quant au recours à Kraken, l’intermédiation nous a semblé la meilleure option pour développer une offre la plus simple et lisible possible par les CGP et leurs clients. Nous avons opté pour une plateforme historique, qui existe depuis 2011 et qui n’a jamais eu un seul incident de sécurité. Et surtout, Kraken a développé la proof of reserve [preuve de la détention des cryptoactifs de leurs clients en temps réel qui permet de s’assurer que Kraken ne les utilise pas à leur insu, ndlr], un élément de réassurance indispensable pour embarquer le grand public.

Comment comptez-vous vous démarquer de vos concurrents qui ciblent également les CGP tels que Coinhouse et Stelaris?

Il y a encore deux ans, quand leurs clients les questionnaient sur les cryptomonnaies, les CGP n’avaient pas beaucoup de choix de réponses. Soient ils n’étaient pas convaincus et les décourageaient d’y aller, soit ils l’étaient mais n’avaient pas de solutions sécurisées à leur proposer. Dans les deux cas, ils étaient obligés de botter en touche. Aujourd’hui, plusieurs offres s’adressent à eux et c’est une bonne chose ! Nous comptons sur deux axes pour nous démarquer : la communauté que nous voulons créer avec nos partenaires et notre stratégie d’investissement.

Nous poussons au maximum l’accompagnement et la formation des CGP sur les cryptomonnaies, pour qu’ils puissent réellement monter en compétences sur le sujet. Cela passe notamment par le Club Qwarks. En tant qu’apporteur d’affaires, ils ont accès à un catalogue de contenus (articles, webinaires, formations, newsletters…) pour mieux comprendre les cryptomonnaies et être capable de les expliquer à leurs clients. Nous allons beaucoup plus loin sur la pédagogie que nos concurrents.

Sur la performance, nous avons développé une gestion assistée d’un algorithme d’analyses prédictives que nous voulons la plus performante possible. Les modélisations que nous avons effectuées nous ont permis de simuler un historique de performance depuis le 1er janvier 2014. Si notre portefeuille avait été live à cette période, il aurait dégagé 72% de performance net de frais. Cela est notamment dû à l’année exceptionnelle qu’a été 2017, où le marché avait bondi de plus de 1.000%. Je ne pense pas qu’on atteindra à nouveau un tel niveau, mais nous ne sommes qu’au début de l’adoption des cryptomonnaies par le grand public.

Combien avez-vous de partenaires aujourd’hui et quel est leur profil ?

Nous ne pouvions signer aucun contrat avant la validation de l’enregistrement Psan. C’est désormais chose faite et nous pouvons dès lors concrétiser la dizaine de CGP qui souhaitent travailler avec nous. Leur profil est varié, nous avons un peu de tout : du petit cabinet (entre 3 et 10 conseillers) au plus grand (25 CGP), en passant par les intermédiaires.