L’AMF change sa doctrine sur les prestataires de services sur actifs numériques

L’Autorité des marchés financiers (AMF) en avait fait une de ses priorités. Dont acte. La loi DDADUE du 9 mars 2023 qui a introduit un enregistrement PSAN renforcé applicable à compter du 1er janvier 2024, a conduit l’Autorité à expliciter mercredi 19 juillet, les dispositifs transitoires relatifs à l’enregistrement des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN).

En pratique, ceux dont le dépôt d’une demande d’enregistrement considérée comme complète par le régulateur a été finalisée avant le 1er juillet 2023, seront soumis à une procédure d’enregistrement dite «simple». Les personnes n’étant pas dans ce cas - celle n’ayant pas déposé de dossier d’enregistrement considéré comme complet -, doivent compléter et mettre à jour leur dossier afin de se conformer aux dispositions de l’enregistrement PSAN renforcé.

De même, les PSAN enregistrés simple et demandant une extension à un nouveau service (conservation, achat-vente contre monnaie ayant cours légal, échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques ou exploitation d’une plateforme de négociation) à compter du 1er juillet 2023, sont soumis aux dispositifs de l’enregistrement renforcé pour l’ensemble des services fournis. Cette mise en conformation avec les dispositions de l’enregistrement renforcé concerne également les services préalablement enregistrés simple.

Enfin, les prestataires devant déposer un dossier d’enregistrement ou le compléter pour aller vers l’enregistrement renforcé, devront également prendre en compte les modifications à venir des dispositions du règlement général de l’AMF et ses instructions DOC-2019-23 (constitution d’un dossier d’enregistrement et d’agrément) et DOC-2019-24 (référentiel d’exigences en matière de cybersécurité).

Quant aux PSAN ayant obtenu un enregistrement «simple», avant le 1er janvier 2024, ils continueront de se voir appliquer les exigences de l’enregistrement applicables avant le 1er janvier 2024.

Quelques clarifications

L’AMF a également apporté plusieurs clarifications sur les sociétés de gestion et les actifs numériques. Une société de gestion de portefeuille est autorisée à exercer une activité accessoire sur actifs numériques tant qu’elle fournit des services qu’elle est autorisée à fournir en lien avec des instruments financiers. Elle peut aussi décider, sans enregistrement obligatoire, d’investir en actifs numériques, et d’effectuer des ordres d’achat, de vente ou d’échange d’actifs numériques.