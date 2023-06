Financière Arbevel, grand gagnant de l’Alpha League Table 2023

Le fournisseur de données financières Six a dévoilé en exclusivité pour L’Agefi Asset management ce vendredi 9 juin, son classement annuel Alpha League Table 2023* (ex-classement Europerformance) des fonds commercialisés en France ayant produit de la surperformance dans la catégorie actions.

Cette année, le classement se distingue par une entrée fracassante de Financière Arbevel qui arrive numéro un alors que c’est la première fois qu’il est éligible.

La société de gestion indépendante, que nous avons rencontrée à cette occasion, affiche un alpha moyen de 4,66% à travers neuf fonds gagnants. Première l’an dernier, Meeschaert Asset Management a été reléguée à une très belle deuxième place avec un alpha moyen de 5,07%. La troisième marche du podium est occupée par Tocqueville Finance, filiale de la Banque Postale AM, et qui était deuxième l’an dernier.

Tout comme Financière Arbevel, Amplegest fait lui aussi une très belle entrée dans le classement pour la première fois de son histoire, directement au quatrième rang.

Deux autres grands bouleversements ont eu lieu: Comgest, abonné au Top 10, régulièrement premier du classement, se positionne au 13ème rang. «La maison de gestion a généré un alpha quasi identique à l’an passé sur moins de catégories. En effet, la catégorie Actions internationales est absente de la gamme alpha de la société. En revanche, la fréquence d’alpha a diminué, ce qui le fait chuter de 10 places». Par ailleurs, Financière de l’Echiquier quitte elle aussi le haut du classement, le segment actions internationales étant absent de la gamme gagnante de la société.

A noter que les boutiques de gestion se distinguent de nouveau clairement cette année, avec seulement une filiale de banque dans le Top 10 (La Française, filiale du Crédit Mutuel) et une filiale d’assureur (SMA Gestion). «Huit sociétés de gestion ont réussi à se maintenir dans les dix premiers lors de cette nouvelle édition, ce qui est assez inédit dans l’histoire du prix», notent par ailleurs les auteurs de l'étude. Mandarine Gestion, en pleine négociation avec LFPI, s’affiche à la cinquième position, tandis que DNCA se classe au dixième rang après deux années d’absence durant les éditions 2021 et 2022 de l’Alpha League Table.

Au total, 33 sociétés de gestion figurent au palmarès et présentent un alpha moyen toujours en progression, gagnant 48 points de base pour se fixer à 2,35%.

,

* Les fonds « actions » sont éligibles à l’Alpha League Table, à condition d’être recensés dans la base de données d’EuroPerformance et d’être analysés dans l’EuroPerformance Style Analytics sur les 12 mois de calcul du prix. Pour cela, ils doivent avoir au moins trois ans d’ancienneté et moins de deux rendements manquants sur la période de calcul de l’alpha (156 semaines) et ne pas appartenir à l’une des catégories suivantes : Or et matières premières; Immobilier; Les ETFs et l’ensemble des OPCVM pratiquant une gestion indicielle.