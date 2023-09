Crystal élargit son offre BtoB et lance Zenith Investment Solutions

Zenith Investment Solutions conçoit et négocie des solutions d’investissement et de gestion de patrimoine, destinées aux professionnels du patrimoine. Les activités de Zenith Investment Solutions sont regroupées au sein de trois pôles : Zenith AM, Zenith Capital et Zenith Global Solutions. L’annonce de son lancement a été faite ce mercredi 27 septembre 2023 tandis que se tient la Convention Patrimonia à Lyon. «Avec plus de 7 milliards d’encours conseillés, notre groupe dispose dorénavant de la surface suffisante pour concevoir et proposer au marché une large gamme à des conditions négociées par Zenith IS. » déclare Bruno Narchal, président et fondateur de Crystal dans un communiqué.

En pratique, Zenith AM est le nouveau nom de WiseAM, société de gestion de portefeuille, financier et immobilier, dont les encours s’établissent à près de 600 millions d’euros. Zenith Capital est la structure de courtage en produits structurés et complexes pilotée par quatre associés et Zenith Global Solutions la plateforme de sélection et de distribution des solutions d’investissement du groupe dans différents domaines, notamment immobilier, private equity et courtage de crédit.

Directeur général délégué de Crystal en charge de Zenith IS, Benjamin Brochet est président de Zenith AM.