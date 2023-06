Coinhouse lance une nouvelle offre de rendement crypto

En janvier 2023, près d’un an après sa mise sur le marché, l’offre de livrets crypto de Coinhouse a fait long feu. La conjoncture défavorable entraînée par le scandale FTX a eu raison des livrets crypto. Pas moins de 15 millions de dollars de cryptoactifs, sur les quelque 37 millions de dollars que totalisait cette offre de rendement au moment de son arrêt, se sont retrouvés bloqués chez le prêteur Genesis. Les procédures juridiques concernant un éventuel retour des fonds sont toujours en cours.

C’est dans ce contexte que Coinhouse annonce, ce 31 mai, lancer une nouvelle offre de rendement pour ses clients. Elle est basée sur le staking, qui permet, par l’immobilisation de cryptoactifs, de participer au processus de validation des blocs, et donc à la sécurisation d’une blockchain, en échange d’un rendement en cryptoactifs. C’est notamment le modèle vers lequel a basculé le réseau Ethereum en septembre dernier et qui a été achevé avec la mise à jour Shanghai mi-avril permettant aux investisseurs de retirer leurs ethers (ETH) immobilisés.

Ce processus est baptisé «preuve d’enjeu» (proof of stake, PoS). Il nécessite beaucoup moins d’électricité que la «preuve de travail» (proof of work, PoW), sur laquelle repose la blockchain Bitcoin, où des ordinateurs vont devoir, par des calculs, résoudre une équation mathématique pour participer au processus de validation des blocs.

Un type de rendement très à la mode

Après les déboires de nombreux acteurs proposant du rendement basé sur du prêt et emprunt en cryptoactifs pour leurs clients et les faibles taux de la finance décentralisée (DeFi), de nombreuses entreprises se tournent aujourd’hui vers le staking. L’approche apparaît comme l’une des solutions parmi les moins risquées et les plus transparentes. En témoigne le succès d’Ethereum, qui, après le succès technique de la mise à jour Shanghai, a enregistré une augmentation de 16% des ethers bloqués pour participer à la sécurisation de la blockchain, portant son total à un peu moins de 22 millions d’unités.

Devant les tickets d’entrée élevés pour permettre aux particuliers de devenir eux-mêmes validateurs sur une blockchain en disposant de leur propre «nœud», certaines entreprises, comme Lido Finance, proposent d’agréger les cryptoactifs déposés par leurs clients, qui peuvent ainsi toucher des intérêts en mobilisant de petites sommes.

C’est également le fonctionnement de Coinhouse, qui ne fixe pas de minimum à «staker» pour utiliser son service. Des questions demeurent, notamment celle du rôle d’intermédiaire de Coinhouse. L’entreprise dirigée par Nicolas Louvet dispose-t-elle de ses propres nœuds de validation ou a-t-elle recours à un prestataire externe ? Selon l’agrégateur de données Staking Rewards, le réseau Ethereum récompense à environ 7% par an en moyenne ses validateurs, quand Coinhouse rétribue ses utilisateurs à hauteur de 3% concernant cette blockchain. Les intérêts peuvent aller jusqu’à 5% pour la blockchain Avalanche.◆