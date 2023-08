Le régulateur suisse épingle les promesses de rendement des assureurs

Halte aux fausses promesses. Dans une communication parue le mercredi 23 aout 2023, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a épinglé les assureurs vie suisses, leur reprochant d’avoir proposé des évaluations de rendement « trop optimistes ».

Il s’agit de la principale conclusion d’une enquête conduite entre janvier 2020 et mars 2021, sur près de 85 000 contrats d’assurance-vie, portant sur les informations présentées à la clientèle lors de la vente de ces polices.

Lacunes en matière de devoir de conseil

En vertu de la législation helvétique, mais également des prescriptions de la Finma, trois scénarios (favorable, moyen et défavorable), sont présentés aux épargnants lors de la souscription d’un contrat d’assurance-vie. L’examen conduit par le régulateur suisse a révélé que 90 % des polices analysées présentaient des évolutions de rendement trop optimistes. Cela vaut en particulier pour le scénario dit défavorable, qui donne des indications sur le rendement du produit à l’échéance de la police en cas de mauvais résultats du placement. «Au cours de la période étudiée, les assureurs ont affiché des valeurs largement supérieures au rendement sans risque, même dans l’hypothèse d’une mauvaise évolution du placement », dénonce le régulateur, regrettant que ces « exemples de calcul aient pu susciter des attentes irréalistes chez les clients, tant en ce qui concerne la sécurité du placement que le potentiel de gain à l’échéance de la police d’assurance-vie».

L’enquête de la Finma a également révélé qu’environ 8 % des clients ayant conclu entre 2010 et 2011 des assurances liées à des participations sans garantie d’une durée de 10 à 11 ans, ont obtenu un rendement inférieur au rendement sans risque avec leur part d’épargne des primes.

Renforcement de la transparence

Cette enquête de la FINMA s’inscrit dans un contexte de renforcement de la transparence et du conseil prodigué aux épargnants. Si Bruxelles s’est emparé du sujet à travers la Stratégie d’investissement de détail (Retail Investment strategy), publiée le printemps dernier, les pouvoirs publics suisses ne sont pas en reste, avec les révisions de la loi sur la surveillance des assurances (LSA), et de l’ordonnance sur la surveillance (OS). Ces modifications, qui entrent en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2024, renforcent les exigences en matière de transparence et de devoir de conseil, notamment sur les risques et les chances de gain lors de la souscription d’une assurance-vie.