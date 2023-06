L’avenir de l’assurance-vie agite le marché

Pas touche à l’assurance-vie. Dans un contexte économique instable où le besoin de financement se fait sentir, le véhicule lourd de 1.800 milliards d’euros attise l’interêt des porteurs de projet. Il se retrouve désormais appelé à participer au financement de l’économie réelle et notamment sa transition vers un marché plus responsable via le projet de loi industrie verte présenté par le gouvernement au mois de mai dernier. Or les propositions ne semblent pas convaincre les principaux concernés.

« Restreindre le libre arbitre des assurés et le cadre de l’investissement en assurance-vie ne sera jamais synonyme de renforcement de la motivation et de l’adéquation du conseil au souscripteur, ni de réduction des conflits d’intérêts et de l’amélioration de la transparence. Bien au contraire », commente Vincent Legros, président de Convictia et conseiller en gestion de patrimoine.

C’est l’industrialisation de masse des services financiers, le fast-food de l'épargne...

L’une des dernières propositions issues du projet de texte suggère entre autres d’imposer le référencement d’au moins une gestion pilotée lors de la souscription d’un contrat. « C’est l’industrialisation de masse des services financiers, le fast-food de l'épargne... On fait du systématique et de l’identique pour tout le monde. Cela réduit les coûts et facilite le traitement et la gestion des investissements », expose le président de Convictia.

Mais le projet de l’exécutif, en cache un autre. En accélérant le développement de la gestion pilotée, le gouvernement espère orienter – en début de vie du contrat – les investissements vers des actifs non cotés. Selon le texte provisoire, ces nouveaux flux d’épargne devraient participer au financement de la décarbonisation des PME et ETI. « Les conseillers perdent toute valeur ajoutée, il n’y a plus d’analyse ni de personnalisation des solutions. (…) Elles dépendent désormais des équipes à la tête des services de gestion qui manipulent des fonds très importants de manière collective, bien loin de chaque client, de ses objectifs et de ses besoins particulier », ajoute le conseiller en gestion de patrimoine.

Illiquidité des actifs

Pour les assureurs, le fléchage de l’épargne vers l’économie réelle est bien accueilli, d’autant qu’une partie des encours de l’assurance-vie est d’ores et déjà dirigée vers ce type de placement. Pour autant, certaines modalités posent question. « Si les actifs sont illiquides, les assureurs ne peuvent pas les vendre. Ils se retrouvent ainsi avec une poche importante d’actifs à porter en cas de rachat du contrat ou de décès du bénéficiaire », explique François-Régis Bernicot, président du directoire de Suravenir.

Cette obligation va surtout forcer les assureurs à « démultiplier » ces allocations au cours du temps. « Les fonds illiquides se clôturent à un moment ou un autre. (…) La fermeture d’un fonds va obliger l’assureur à réallouer toutes les enveloppes et donc à porter tous les encours illiquides d’un coup. Une situation que nous tentons d’éviter », précise le président du directoire de la filiale du groupe Arkéa.

Au-delà de ces questions, la gestion pilotée – également appelée par certains acteurs « profilée » ou « sous mandat » – peine à performer. « La gestion profilée est intellectuellement intéressante, mais ce n’est pas la gestion qui performe le mieux d’un point de vue financier », souligne Cyrille Chartier-Kastler, fondateur du cabinet de conseil Facts & Figures et du site spécialisé sur les assurances de personnes et les placements financiers Good Value for Money.

Alors que l’assurance-vie a permis de démocratiser ce type de gestion, le retournement des marchés boursiers n’a épargné aucun contrat. Sur l’année 2022, la majorité des supports ont enregistré des performances négatives. « Ni la gestion déléguée ni la gestion pilotée – quel que soit le profil choisi – ne réalisent de bonnes performances. Elles font beaucoup moins bien que leurs indices de référence ou benchmarks. C’est un fait », explique le président de Convictia.

Sur les huit dernières années, la performance annuelle moyenne des unités de compte (UC) gestion profilée nette de tous frais est de 0,38 % pour les UC dites « prudentes », de 1,81 % pour les UC « modérées » et de 3,75 % pour les UC « agressives », selon le site Good Value for Money. Une performance en demi-teinte pour des actifs à risque.

Une compétition accrue

En parallèle, le gouvernement a également proposé la création d’un livret vert dédié aux personnes mineures et destiné à flécher l’épargne vers le financement de l’économie réelle. « Dans le contexte actuel, le livret vert augmente l’offre de livrets bancaires et va donc augmenter la concurrence entre les flux d’assurance-vie et les livrets présents sur le marché », explique François-Régis Bernicot.

L’idée d’introduire des actifs illiquides en début de vie d’un contrat va également à l’encontre du projet de loi des sénateurs Husson et Montgolfier, dans lequel ils suggèrent d’autoriser les transferts de contrats entre les compagnies d’assurances. Bien que le texte s’attarde uniquement sur les contrats de plus de huit ans, il pourrait, en cas de vote positif, fragiliser les porteurs de risques de contrats dont la part d’actifs illiquides est encore importante lors de la demande de transfert. « Cela va dépendre de ce que diront les textes. Soit l’assureur n’aura pas à assurer la liquidité des fonds et le risque pour l’assureur sera nul, soit il devra garantir la disponibilité de l'épargne et là, le risque sera très important. L’assureur ne pouvant revendre les titres non cotés rapidement, il devra piocher dans ses fonds propres », relève Vincent Legros.