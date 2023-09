Asac-Fapes fait preuve de souplesse sur le fonds en euros

Asac-Fapes assouplit les conditions d’investissement sur le fonds en euros au sein de deux des contrats d’assurance vie distribués. Le courtier permet désormais aux épargnants d’investir la totalité de leur contrat sur des fonds en euros. Cette nouveauté concerne en particulier les contrats Neo Vie et Asac Epargne Fidélité conçu respectivement par Spirica et Allianz. Précédemment, ces derniers imposaient une poche de 25% et 30% minimum investie en unités de compte.

Pour le contrat Neo Vie de Spirica, ce nouveau support est composé de 30% d’investissement en immobilier, actions ou private equity - contre 15% pour les anciens fonds - et 70% en obligations. Concernant le contrat Asac Epargne Fidélité, assuré par Allianz, son fonds en euros cantonné reste inchangé et continuera de récompenser la fidélité de ses clients dans le temps. Pour autant, Asac Fapes prévoit une garantie de fidélité associée au fonds en euros cantonné Asac. En d’autres mots, au terme de la cinquième année de détention du contrat, le nombre d’unités de comptes dû au titre de la garantie de fidélité sera bonifié de 10% minimum.