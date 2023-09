Anaxago lance un contrat d’assurance vie avec Generali pour investir sur le private equity immobilier.

Le crowfunding n’en finit plus de se diversifier. La plateforme de financement participatif Anaxago, l’un des principaux acteurs du secteur, lance un contrat d’assurance vie avec Generali.

Anaxago Value vise à permettre à ses souscripteurs d’investir dans la stratégie de private equity immobilier de l’opérateur de crowdfunding. Il sera composé du fonds commun de placement à risque (FCPR) Anaxago Society 2023, son «dernier fonds maison» positionné sur l’immobilier durable et de la rénovation énergétique, comme elle l’indique dans un communiqué. Le fonds «vise des opérations et des actifs situés en centre-ville de grandes métropoles avec un fort un potentiel de repositionnement et profitant du contexte réglementaire actuel : loi énergie climat, décret tertiaire et loi Zéro Artificialisation Nette», précise la société. La rentabilité cible est de 7% par an (TRI net de frais de gestion) avec un horizon d’investissement de 5 ans (reconductible pour deux périodes d’un an) pour un montant final visé de 30 à 50 millions d’euros.

En complément, les assurés pourront investir jusqu’à 40% de leur portefeuille dans le fonds euro de Generali, Netissima.

Anaxgo Value sera accessible dès 10.000 euros, sans frais d’entrée, de sortie et d’arbitrage et disponible pour les personnes morales au travers d’un contrat de capitalisation qui complète la gamme de produits.