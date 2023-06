Les inégalités face à la retraite ont la vie dure

Pour le gouvernement, l’été sera studieux : la mise en musique de la réforme des retraites suppose la publication de pas moins de 31 décrets d’application d’ici à l’entrée en application de la loi, le 1er septembre 2023. A date, seuls deux décrets ont été publiés, le 4 juin dernier.

Alors que le rapport du COR (Conseil d’orientation des retraites) a revu il y a peu son estimation de l’équilibre financier des retraites à l’aune des mesures entérinées par la loi du 14 avril 2023, la dernière édition de l’étude de la Drees (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) du ministère du Travail, publiée le 16 juin dernier, donne une photographie précise des conditions de vie des retraités à fin 2021.

Un niveau de vie supérieur à l’ensemble de la population

Le pouvoir d’achat des retraités a souffert de l’inflation qui a atteint 2,8% : la pension brute moyenne de droit direct a diminué de 1,3 % en euros constants, à 1.531 euros mensuels entre fin 2020 et fin 2021. Cependant, le niveau de vie médian des retraités restait en 2019 supérieur de 3,3% à celui de l’ensemble de la population, à 1.900 euros contre 1.840 euros par mois, selon les derniers chiffres disponibles de l’Insee.

L’un des principaux constats de cette étude est celui d’une augmentation constante – plus de deux ans depuis 2010 - de l’âge de départ effectif à la retraite, qui est en moyenne de 62,6 ans pour les 17 millions de retraités français relevant du droit direct. Le relèvement de l’âge minimum légal d’ouverture des droits à la retraite, issu de la réforme de 2010, en est la cause.

Les femmes partent en moyenne 8 mois plus tard. Le montant de leur pension de droit direct est inférieur de 40% à celui perçu par les hommes (1.178 euros par mois pour les femmes contre 1.951 euros pour les hommes). Cet écart reste élevé, à 28%, même en intégrant les pensions de droit dérivé (ou pensions de réversion), dont 88% des bénéficiaires sont des femmes.

Le rattrapage est lent. «La pension moyenne des femmes faisant valoir un premier droit à la retraite dans l’année, tous régimes confondus (y compris éventuelle majoration de pension pour trois enfants), est inférieure de 31 % à celle des hommes, soit une hausse de 1 point par rapport à 2020 », selon les auteurs. A titre de comparaison, cet écart était de 50% en 2004.

La revalorisation des petites retraites sera limitée

54% des quelque 6,3 millions de bénéficiaires du minimum contributif sont des femmes. Ce dispositif permet aux retraités du régime général qui auraient cotisé sur de faibles salaires, de percevoir un complément à leur retraite de base destiné à atteindre le plafond des retraites personnelles. Celui-ci, calculé sur la base du Smic, a été revalorisé à 1 309,75 euros par mois au 1er janvier 2023.

Un décret devrait prochainement fixer le montant de la revalorisation. Dans tous les cas, l’effet en sera limité. Une étude d’impact publiée par le ministère du Travail au mois de janvier 2023 a estimé à 250.000 le nombre des retraités qui pourraient en bénéficier, auxquels s’ajouteraient entre 1,25 % à 2,5 % des 800.000 nouveaux retraités comptabilisés chaque année.

Progression continue

Les femmes, enfin, représentent plus de la moitié des 664.200 bénéficiaires du minimum vieillesse, rebaptisé ASPA (Allocation de solidarité aux personnes âgées). Elles restent majoritaires (51%) dans la population des nouveaux bénéficiaires, en 2021.

Leur part progresse de façon continue avec l’âge : 87% des allocataires de plus de 90 ans sont des femmes. La Drees indique en outre que la moitié des personnes âgées éligibles ne fait pas valoir ses droits à l’Aspa, une proportion inchangée depuis 10 ans. Au 1ᵉʳ janvier 2023, cette allocation, qui vise à garantir un niveau minimal de ressources aux personnes âgées de 65 ans ou plus (62 ans en cas d’invalidité ou inaptitude) disposant de faibles revenus, s’élevait à 961 euros par mois pour une personne seule, et à 1.492 euros pour un couple. Ces allocataires ne sont pas concernés par la réforme des retraites.