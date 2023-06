Inflation, les Français en mode défensif

Le graphique du mois, par Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne

Près des deux tiers des Français ont comme réflexe, face à la montée des prix, de réduire leurs dépenses de consommation. Seuls 27 % déclarent diminuer leur épargne pour faire face à la hausse des prix, les 22 % restants ayant l’intention d’épargner davantage. Les Français, qui ont constitué depuis le début de la crise Covid une cagnotte de plus de 240 milliards d’euros, n’ont pas, sauf pour les plus modestes d’entre eux, décidé de l’alléger. Par prudence, ils préfèrent ne pas y toucher, voire de la renforcer.

Les comportements des ménages face à l’inflation ne sont pas homogènes. Ainsi, les femmes sont plus nombreuses à vouloir réaliser des économies, 70 %, contre 59 % pour les hommes. Cet écart s’explique par le fait que les revenus des femmes sont plus faibles, en moyenne, que ceux des hommes. Par ailleurs, elles sont plus souvent en charge du budget du quotidien et donc plus exposées aux hausses des prix.

Les plus de 50 ans sont également portés à réaliser des économies (78 % des 50/64 ans et 65 % des plus de 65 ans). Les seniors qui ont connu les vagues inflationnistes des années 1970 et 1980 sont plus inquiets que les jeunes qui n’en ont pas l’expérience. Par ailleurs, les retraités éprouvent des craintes quant à l’évolution de leurs pensions face aux prix, ce qui les incite à épargner. Les jeunes épargnent en revanche davantage que les autres catégories d’âge : 34 % des jeunes de 18 à 24 ans souhaitent épargner davantage, contre 16 % des plus de 65 ans, et 25 % des 25/34 ans veulent accroître leurs dépenses, contre 11 % des plus de 65 ans.

Les titulaires de revenus moyens sont les plus enclins à réaliser des économies (plus de 70 %) quand les revenus modestes et aisés, pour des raisons opposées, ne pensent pas réduire leurs dépenses (respectivement 56 % et 55 %). Les personnes à revenus modestes disposent de peu de marges de manœuvre pour réaliser des économies, quand les titulaires de revenus élevés sont moins touchés par les effets de l’inflation. Si 33 % de ces derniers renforcent leur épargne, 17 % des personnes à revenus modestes indiquent vouloir augmenter la leur.

Quoi qu’il en soit, pour 87 % des Français, l’inflation oblige à faire des arbitrages au niveau du budget entre consommation et épargne. Pour cette dernière, les ménages ont fortement réduit, depuis septembre 2022, leurs liquidités non rémunérées en les affectant en partie sur le Livret A ou le Livret de développement durable et solidaire. Les Français prouvent qu’ils ne sont pas d’aussi mauvais gestionnaires que certains le prétendent...