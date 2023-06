Freedom Finance Europe propose un placement à long terme aux rendements attractifs

Freedom Finance Europe, société de services financiers, a annoncé le mardi 20 juin 2023 le lancement de nouveaux plans d’investissement à long terme avec des rendements qui se veulent attractifs (jusqu'à 3,6 % par an en euros et jusqu’à 5,8 % par an en dollars US).

Le nouveau plan d’investissement à long terme propose des placements fixes de trois, six et douze mois.

Avec un solde minimum de 1 000 euros ou dollars, les nouveaux plans d'épargne à long terme sont conçus pour maximiser les flux de revenus passifs des clients. Pour les placements supérieurs à 100 000 euros, un bonus supplémentaire allant jusqu'à 0,5 % par an est prévu.