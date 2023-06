CGP : jusqu’où ira la consolidation du secteur ?

Comment penser son univers de travail, se développer et envisager son avenir ? Pour l’ensemble des conseillers en gestion de patrimoine (CGP), ces interrogations sont légitimes dans la mesure où la profession peut s’exercer de différentes façons.

Via des groupements qui se sont multipliés sous l’impulsion des fonds d’investissement et de leur intérêt pour le monde de l’épargne. Ou via une activité menée en parfaite indépendance. Le choix dépend des motivations de chacun. Les uns évoquent la pérennité de l’entreprise pour justifier leur regroupement. Les autres les capacités de l’outil digital pour expliquer leur capacité à exercer seuls.

Sachant que loin de se considérer comme concurrents, les CGP, en groupements ou indépendants, ont pointé leur véritable adversaire : la banque privée...