Bruxelles met l’éducation financière des jeunes sur ses tablettes

Commencer par le début. Lundi 2 octobre, la Commission et l’OCDE inaugureront à Bruxelles la mise en place d’un cadre commun de compétences financières à destination des enfants et les jeunes. Son objectif consistera à établir une compréhension commune entre les États membres et les acteurs concernés par les compétences essentielles en matière d'éducation financière, dont les enfants et les jeunes ont besoin. Sur cette base, le cadre pourra soutenir l'élaboration de politiques, de programmes et de matériel pédagogique en matière d'éducation financière par des acteurs publics, privés et à but non lucratif.

La commission européenne justifie sa démarche en faisant référence à la récente enquête Eurobaromètre de 2023 sur la culture financière et à ses résultats alarmants en matière de culture financière dans l’UE. En première ligne, les jeunes dont les connaissances financières sont moins étendues que leurs aînés, et dont le comportement financier est moins prudent. « Les jeunes ont davantage d’attirance pour les instruments financiers relativement risqués, tels que les crypto-actifs. Ils se fient également davantage aux médias sociaux en tant que source d’information et ressentent un plus grand sentiment de sécurité lorsqu’ils effectuent des transactions financières sur internet ou au moyen d’applications », constate Bruxelles.

« Ce cadre fait partie intégrante de notre plan d’action pour l’union des marchés des capitaux et nous rapproche de la réalisation d’un marché unique où les consommateurs — jeunes et âgés — peuvent naviguer en toute confiance sur les marchés des capitaux « , a indiqué dans un communiqué Mairead McGuinness, commissaire aux services financiers, à la stabilité financière et à l’union des marchés des capitaux