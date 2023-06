Faysal Oudmine : «En deux ans, Fintecture est passé de zéro à un milliard d’euros de volume de transactions»

Avec sa solution de paiement, Fintecture a pour ambition de transformer le virement traditionnel en virement automatisé, visible pour le client et le marchant.

Elle cible en particulier les transactions à montant élevé dans l’univers du BtoB. “En deux ans d’activité, nous sommes passés de zéro à un milliard d’euros par an de volumes de transactions”, déclare, Faysal Oudmine qui a récemment créé des filiales en Espagne et au Royaume-Uni.

Si Fintecture a vu le jour en 2018, il a fallu plus de deux ans à la fintech pour réaliser son premier paiement, le temps de construire les infrastructures nécessaires et de se mettre en conformité avec la réglementation. “Nous aidons les entreprises à réduire le délai de réception des fonds, les coûts de traitement et donc à améliorer leur trésorerie, mais aussi à réduire le risque de fraude”, assure son directeur général.

Depuis la mise en place de sa solution, Fintecture a réalisé deux levées de fonds qui lui ont permis de collecter 32 millions d’euros. “Pour notre développement futur, nous allons continuer à investir en R&D, un service qui représente aujourd’hui 50% des équipes”, souligne Faysal Oudmine.

Fintecture a aussi pour ambition d’accélérer son déploiement en France, mais aussi à l’international, en ciblant dans les prochaines années les marchés d’outre-Atlantique.

