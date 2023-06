Fintech, la consolidation est en marche

L’accélération est visible. Selon les chiffres de France Fintech, les opérations de fusion acquisition dans la fintech ont doublé entre 2021 et 2022, passant de 16 à 33. En moins de six mois, 2023 a déjà vu se réaliser une quinzaine de nouvelles opérations. Et, depuis 2022, cinq fintechs étrangères ont racheté des françaises, tandis qu'à l’inverse, 9 étrangères ont été acquises par des fintechs françaises.

C’est plutôt bon signe. « Malgré cet environnement difficile, l’activité des fintechs continue de se développer, leur chiffre d’affaires est en croissance et la monétisation est en bonne voie. Certaines disposent des ressources qui leur permettent de réaliser des acquisitions », déclare Alain Clot, président de France FinTech. Le mouvement concerne différents types d’opération : « les opportunistes lorsque les plus forts rachètent leur conçurent en difficulté de trésorerie par exemple, en profitant du moment pour acheter à un prix raisonnable ; les stratégiques qui correspondent à des extensions d’activités ou de territoires ; et les reprises d’actifs quand une entreprise n’arrive plus à poursuivre son activité et cède son portefeuille, sa technologie ou son équipe, plutôt que de mettre la clé sous la porte, explique-t-il. Sur certains segments de marché, il n’y a pas forcément assez de place pour un troisième ou un quatrième acteur… »

Sauvetage et opportunisme

Cela s’est produit dernièrement avec Paykrom, une offre de compte professionnel pour les entrepreneurs lancée en 2020, qui a cédé ses clients à Qonto. Cette dernière va ainsi réaliser une deuxième intégration après avoir racheté en juillet 2022 Penta, une néobanque allemande pour les professionnels au profil très similaire au sien. Cas particulier, le néoassureur Luko qui avait acquis Coya, son homologue allemand, et Unkle, spécialisé dans la garantie des loyers impayés, a fini par plonger dans les difficultés de trésorerie avant de trouver un repreneur : le Britannique Admiral Group, également propriétaire de L’Olivier Assurance. Mais les sauvetages ne sont pas si fréquents pour le moment. L’écosystème fintech français est plutôt résilient et fait aussi preuve d’une volonté commune de réussite collective.

« Le contexte économique, qui a rendu le financement plus difficile, donne une prime aux meilleurs », décrypte Alain Clot, citant l’exemple d’October. La plateforme de financement participatif pour les entreprises a repris son principal concurrent Credit.fr en mai 2022 et ainsi consolidé sa place de leader en France et même en Europe.

Opérations de fusion acquisitions comptabilisées par France Fintech depuis 2015. -

Pour autant, cette consolidation peut-elle déboucher vers une internationalisation des fintechs et peut-être la construction d’acteurs européens ? Ce n’est pas si simple. Pour Mikaël Ptachek, président de l’Observatoire de la fintech, « il y a eu quelques transactions comme le rachat de Penta par Qonto, celui d’Unnsa par Powens (ex-Budget Insight), mais cela est surtout dû à l’étroitesse du marché français. En dix ans, seulement 15 à 20% des fintechs sont parvenues à installer une présence à l’étranger, le gros de leur activité reste national. Parce que pour se développer hors des frontières, il faut avoir levé beaucoup d’argent. » Autrement dit, ce n’est pas à la portée de tous et donc la consolidation s’opère surtout entre acteurs français.

Pépite technologique

Ce qui n’empêche pas la multiplication de belles opérations transfrontalières. La construction d’acteurs européens avance ainsi, pas à pas. Par exemple, le rachat de la fintech française Ubble, spécialisée dans la vérification d’identité, par le prestataire de services de paiement britannique Checkout.com pour la qualité de sa technologie, qui est également la première entreprise à obtenir le visa de sécurité des prestataires de vérification d’identité à distance de l’Anssi (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information). Checkout.com élargit aussi son offre et renforce sa présence en France. Et tout récemment, Market Pay, propriété commune de Carrefour et d’Anaplan, a signé la reprise de la fintech polonaise Novelpay, spécialisée dans le développement de logiciels pour les terminaux de paiement électronique (TPE) et dans la distribution en Europe de TPE de la marque chinoise PAX, en pleine croissance. Cette transaction vient compléter le rachat d’Acoustic et de DéjàMobile, elle dote Market Pay de nouveaux produits et vient étendre une présence internationale déjà significative puisque Market Pay est installé dans sept pays européens.

Autre exemple, iBanFirst, enregistré en Belgique, mais très présent en France, qui réalise des acquisitions régulières et gagne peu à peu un statut européen avec le Hollandais NBWM racheté en 2019, puis l’Allemand Forexfix en 2020 avant d’opter pour Cornhill au Royaume-Uni l’année dernière, afin de disposer d’une licence locale et de pouvoir poursuivre son activité Outre-Manche. Cette construction pas à pas requiert un important travail : «Il faut parler avec beaucoup de cibles avant de trouver la bonne, estime Pierre-Antoine Dusoulier, CEO d’iBanFirst. Et avoir des objectifs clairs : étendre sa présence géographique, accroître son portefeuille de clients, acquérir une nouvelle brique technologique ou bien encore développer une activité complémentaire à la nôtre, ce qui reste le plus complexe. » Car l’intégration reste un moment délicat auquel il est indispensable de consacrer du temps.

Acquéreurs variés

La palette des acheteurs est variée : même si la plupart des opérations impliquent des fintechs qui rachètent des fintechs, les banques et les assureurs participent aussi au mouvement, de même que certains fonds d’investissement. (voir tableau) BPCE et Truffle se sont ainsi accordés pour reprendre Bridge, laissant Bankin, l’application grand public, à Casino. Et le groupe bancaire a renforcé son offre de titres spécialisés de paiement en fusionnant sa filiale Bimpli avec Swile. Le Crédit Agricole a racheté la SFPMEI, qui s’était transformée en plateforme de banking as a service, pour compléter son offre technologique sous le nom d’Okali. BNP Paribas a acheté Floa (ex-Banque Casino) et Kantox : deux solutions modernes de paiement fragmenté et de change, et déjà largement présentes en Europe, qui manquaient à son catalogue.

Le Crédit Mutuel Arkea qui avait lancé très tôt une stratégie d’acquisition de fintech a changé de méthode et revendu certaines d’entre elles à des fonds. Et, dans ce cas, les acquisitions des uns peuvent stimuler celles des autres. Deux exemples : Mangopay racheté en partie au Crédit Mutuel Arkea par Advent en avril et Budget Insight (devenu Powens) par PSG afin de mener des stratégies de croissance offensives. Ces opérations se sont prolongées par d’autres acquisitions pour renforcer les modèles d’origine.

Devenir leader en Europe

Bertrand Jeannet, CEO de Powens, a connu les deux côtés de la barrière : en tant que fintech rachetée par un groupe bancaire qui lui a apporté du financement et un large réseau, puis une fois repris par PSG, en tant qu’acheteur à la recherche de cibles pour accélérer sa croissance. «Être soutenu par PSG, aux côtés d’Arkea, stimule notre ambition et notre croissance, explique-t-il. L’acquisition d’Unnax en Espagne fait de nous un véritable acteur européen et complète largement notre offre produits. Cette opération améliore également nos différents indicateurs financiers et accélère notre chemin vers la rentabilité.» Idem côté Mangopay qui, grâce au soutien d’Advent a déjà racheté WhenThen, un orchestrateur de paiements irlandais, et Nethone, une solution anti-fraude polonaise. Dans les deux cas, l’objectif est d'élargir l’offre et l’empreinte géographique pour construire un leader européen dans son domaine.

Ainsi, cette phase de consolidation permet aux fintechs françaises de prendre de l’ampleur et de s’installer en Europe, voire au-delà. Les champions européens ne sont peut-être pas encore très visibles, mais ils sont en construction.