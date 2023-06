Le prix Trésorier de l’année de L’Agefi est décerné à Stéphanie Constand de Fnac Darty

A l’occasion du forum Universwiftnet qui se tient le 13 juin au Palais Brongniart à Paris, L’Agefi a récompensé les trésoriers d’entreprise et les fintechs présentes au niveau de la relation banque-entreprise qui ont marqué l’année écoulée.

Les nommés, identifiés par la rédaction de L’Agefi et le comité de pilotage d’Universwiftnet, ont été soumis au vote de la communauté des trésoriers d’entreprise, des banquiers et des fournisseurs de solutions dédiés à ces acteurs.

La trésorière 2023

Le prix Trésorier de l’année 2023 a été décerné à Stéphanie Constand, directrice financement et trésorerie du groupe Fnac Darty. Il récompense notamment le travail déployé lors du rapprochement entre les sociétés Fnac et Darty.

Dans la catégorie des trésoriers de l’année, les nommés étaient, outre la lauréate : Véronique Blanc, Svp financing & treasurer de Schneider Electric ; Selim Hadj-Smail, VP group treasury de Faurecia ; Sarah Mingham, VP financing & investor relations chez Korian ; Armelle Poulou, directrice des financements, de la trésorerie et des assurances de Kering ; et Benoit Rousseau, directeur trésorerie, financement et assurances du groupe Bel.

A lire aussi:

La fintech 2023

Le lauréat du prix Fintech de l’année est Fintecture. La société est récompensée pour sa solution innovante permettant de faciliter les paiements entre professionnels (BtoB). Le trophée a été remis lors d’Universwiftnet au directeur général de Fintecture, Faysal Oudmine.

Outre Fintecture, les nommées dans cette catégorie étaient Cashlab, Defthedge, Fennech et Numeral.

A lire aussi:

Fondé par Hervé Postic, Universwiftnet est le forum de la relation banque-entreprise et de la technologie pour les trésoriers. L’édition 2023, organisée pour la première fois par L’Agefi, a donné la parole à de nombreux experts des métiers de la trésorerie, à leurs banquiers et fournisseurs de solutions logicielles, à leurs conseils aussi, au cours de 40 sessions d’échange dans le Grand Auditorium et les salons du Palais Brongniart.