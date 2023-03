Les perspectives décevantes de Fnac Darty jugulent la flambée spéculative

Fnac Darty dégringole d’un étage en Bourse. L’action a lâché 9,1% vendredi, à 35,04 euros, suite à la présentation par le distributeur spécialisé de perspectives pour 2023 considérées comme décevantes par les investisseurs. Le marché a choisi de détourner son regard des résultats de l’exercice 2022 : ceux-ci sont « presque sans importance », relève TP Icap Midcap, car globalement conformes aux premières estimations fournies en janvier.

Pour l’exercice en cours, les dirigeants de Fnac Darty prévoient un résultat opérationnel courant d’environ 200 millions d’euros, alors que cet indicateur est ressorti à 230,6 millions d’euros en 2022 et à 270,7 millions d’euros en 2021. Cette prévision est inférieure de 10% aux anticipations des analystes, calcule Bryan, Garnier & Co.

Fnac Darty continue d'être pénalisé par les coûts liés à l’inflation, que ses mesures d'économies ne peuvent totalement compenser. « En 2023, les coûts d'énergie sont attendus en forte hausse avec des tarifs d'énergie plus élevés que l’année dernière », a indiqué l’entreprise dans un communiqué. « Nous attendons un premier semestre compliqué alors que la consommation reste morose », souligne TP Icap Midcap. Selon les données publiées par la Banque de France vendredi, les ventes de matériel audio et vidéo ont reculé de 4,7% sur un an dans l’Hexagone en janvier, quand le marché de l'électroménager s’est contracté de 2,8%. Par ailleurs, les frais fixes seront « plus importants » au premier semestre de cette année qu’au second, a concédé Fnac Darty.

Les analystes divisés

Tous ces éléments négatifs font faire « les montagnes russes » à l’action Fnac Darty, observe eToro. La valeur avait en effet clôturé en hausse de 7,7% jeudi, à la suite de la publication d’un article de presse mentionnant l’ambition de l’investisseur tchèque Daniel Kretinsky, qui détient déjà 20% du capital du Français, de racheter les 24% détenus par Ceconomy, le propriétaire allemand des enseignes Media Markt et Saturn.

Les parties concernées n’ont pas commenté ces informations qui divisent les analystes. Pour Oddo BHF, une telle transaction est « difficile » à imaginer étant donné que Ceconomy ne semble pas vendeur de ses titres Fnac Darty. Bryan, Garnier & Co. est pour sa part persuadé que Daniel Kretinsky est en position de force pour racheter le distributeur spécialisé. Pragmatique, TP Icap Midcap préfère souligner que « la spéculation autour du titre pourrait lui redonner de l’attrait auprès des investisseurs », alors que sa valorisation est « très raisonnable ».