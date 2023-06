J-6 avant le forum Universwiftnet à Paris !

Etes-vous plutôt Cash ou plutôt Risk ? Pour répondre à cette question, rendez-vous le 13 juin au Palais Brongniart à Paris, pour la nouvelle édition d’Universwiftnet, depuis 19 ans, le forum de la relation banque-entreprise et de la technologie pour les trésoriers.

La nouvelle édition de cet événement phare, devenu un événement de L’Agefi à l’automne 2022, donnera la parole à de nombreux experts des métiers de la trésorerie, à leurs banquiers et fournisseurs de solutions logicielles, à leurs conseils aussi, au cours de 40 sessions d’échange dans le Grand Auditorium et les salons du Palais. Elle vous permettra de prendre le temps de partager expériences et avis grâce aux longues plages horaires dévolues à la rencontre des participants.

La vie du trésorier est une activité de funambule sur le fil des risques. Risques financiers : de change, de taux, de matières premières ou d’énergie. Risques technologiques, risques de fraude. Risques de contreparties. Risques sociaux. Risque de se donner comme chef, risque de s’engager comme employé. Ne pas en prendre est impossible, vouloir tous les couvrir est illusoire.

« Risk, l’enjeu de la couverture », c’est le fil conducteur de cette édition 2023. Pour vous inscrire, c’est ici.