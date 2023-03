Après plus de 15 années passées en tant que journaliste de presse écrite, économique et financière (Option Finance, La Tribune, Instit Invest), spécialisée dans l’actualité de l’asset management, Ludivine est devenue rédactrice en chef des événements de L’Agefi. Elle travaille avec pour objectif de prolonger l’analyse grâce aux débats constructifs et de renforcer la connaissance des hommes et des femmes qui transforment le secteur financier et l’économie de manière plus générale.