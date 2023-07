Renault et le chinois Geely signent leur accord de coentreprise dans les moteurs

Le constructeur automobile Renault et son homologue chinois Geely ont annoncé avoir signé ce mardi un accord engageant visant à créer une coentreprise de moteurs et de transmissions détenue à parité, conformément à l’accord-cadre conclu en novembre dernier.

Grâce à cette structure, Renault et Geely comptent «développer, produire et fournir les meilleurs groupes motopropulseurs hybrides et thermiques de pointe», ont indiqué les deux industriels dans un communiqué.

La coentreprise comprendra 17 usines mécaniques de moteurs et transmissions et cinq centres de R&D répartis sur trois continents avec 19.000 salariés, «dans une organisation autonome, structurée pour fournir des solutions à de multiples constructeurs, avec un modèle économique attractif ouvert à de nouveaux partenaires», ont précisé Renault et Geely.

5 millions

La compagnie pétrolière saoudienne Aramco, «qui a signé une lettre d’intention avec Renault et Geely le 2 mars 2023, envisage un investissement stratégique dans cette nouvelle entreprise», ont rappelé les deux partenaires dans leur communiqué.

La coentreprise sera contrôlée conjointement par Renault et Geely. Elle a pour objectif de produire jusqu'à 5 millions de transmissions et moteurs à combustion interne, hybrides et hybrides rechargeables par an.

La finalisation de la transaction est prévue au second semestre et reste soumise aux conditions usuelles à ce type de transactions, notamment l’approbation des autorités de la concurrence et en charge du contrôle des investissements étrangers.

