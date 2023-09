Les sept lois de l’IA selon le gendarme britannique de la concurrence

A la manière d’un Isaac Asimov avec ses trois lois de la robotique, le gendarme de la concurrence britannique, la Competition and Market Authority (CMA,) a proposé lundi sept principes pour régir les nouveaux modèles d’intelligence artificielle (IA) alors qu’elle cherche à favoriser la croissance de la concurrence dans cette technologie en évolution rapide.

La CMA a commencé à examiner l’impact des applications d’IA générative telles que ChatGPT en mai afin de s’assurer que la technologie profite aux entreprises et aux consommateurs.

Sarah Cardell, directrice générale l’Autorité, a déclaré que la technologie avait un réel potentiel pour stimuler la productivité et faciliter des millions de tâches quotidiennes, mais qu’un avenir positif ne pouvait pas être considéré comme acquis.

«C’est pourquoi nous proposons aujourd’hui ces nouveaux principes et lancé un vaste programme d’engagement pour veiller à ce que le développement et l’utilisation des modèles d’IA générative évoluent de manière à promouvoir la concurrence et à protéger les consommateurs», a-t-elle déclaré.

Sept lois

Dans le détail, le gendarme de la concurrence met en avant sept «principes directeurs».

1) Responsabilité : les développeurs et ceux qui déploient les technologies d’IA générative sont responsables des résultats fournis aux consommateurs

2) Accessibilité : les intrants clés sont accessibles facilement et en permanence, sans restrictions inutiles

3) Diversité : la diversité des modèles doit durer dans le temps, notamment en ce qui concerne les modèles ouverts ou fermés

4) Choix : le choix doit être suffisant pour que les entreprises puissent décider de la manière dont elles utilisent les systèmes d’IA générative

5) Flexibilité : les acteurs doivent pouvoir changer de modèle d’IA et/ou en utiliser plusieurs à la fois

6) Equité : les comportements anti-concurrentiels doivent être bannis, y compris l’autoréférencement, la vente liée ou la vente groupée

7) Transparence : les consommateurs et les entreprises doivent être informés sur les risques et les limites du contenu généré par les modèles d’IA générative afin qu’ils puissent faire des choix éclairés

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a présenté le Royaume-Uni comme un leader mondial en matière de réglementation de l’IA et le pays accueillera un sommet sur la sécurité de l’IA en novembre.

(Avec Reuters)